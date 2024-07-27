ФБР дало четкий ответ на вопрос, что именно ранило Трампа

В США 13 июля произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Спустя почти две недели после этого, в пятницу, 26 июля, ФБР однозначно ответило, чем ранили политика.

Агенты ФБР подтвердили, что это была пуля. Ранее директор бюро Кристофер Рэй поставил под сомнение эту версию.

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Ухо Трампа однозначно ранила пуля

Заявление ФБР состоит из одного предложения. Оно появилось вскоре после того, как в США в начале недели начали распространяться неоднозначные комментарии Рэя, которые поставили под сомнение то, что в Трампа на самом деле попала пуля.

То, что ранило бывшего президента Трампа в ухо, – это пуля, целая или раздробленная на более мелкие части, выпущенная из винтовки умершего (нападающего – 24 Канал),

– говорится в заявлении агентства.

На комментарий директора ФБР также отреагировал врач политика: он настаивал, что "нет абсолютно никаких доказательств того, что Трамп был поражен чем-то другим, кроме пули", и сказал, что "было неправильно и неуместно предполагать что-то другое".

Добавим, что комментарий директора ФБР вызвал возмущение и у самого Трампа и его союзников и, как говорит, AP он "еще больше разжег теории заговора, которые процветали по обе стороны политического прохода на фоне дефицита информации после нападения 13 июля".

"До сих пор федеральные правоохранительные органы, участвующие в расследовании, включая ФБР и Секретную службу, отказывались предоставлять информацию о том, что стало причиной травм Трампа. Команда Трампа также отказалась обнародовать медицинские записи из больницы, где он впервые проходил лечение", – добавили в издании.

К слову, в пятницу, 26 июля, Трамп впервые появился без повязки на правом ухе. На его фотографиях и видео не видно никаких признаков длительного кровотечения, а также четких дыр или ран. А первая медицинская информация о состоянии Трампа появилась только через неделю после стрельбы: пуля, которая попала в Трампа, "создала рану шириной 2 сантиметра, которая распространялась на хрящевую поверхность уха". Политику даже делали компьютерную томографию в больнице. Но тогда Федеральные правоохранительные органы отказались подтвердить эту информацию, а комментарии директора ФБР Рэя из-за этого вызвали споры.

"Трамп назначил Рэя директором ФБР в 2017 году вместо уволенного Джеймса Коми. Но тогдашний президент быстро отказался от своего найма, поскольку бюро продолжало расследование вмешательства России в выборы. Трамп открыто заигрывал с идеей уволить Рэя, когда его срок приближался к концу, и он снова набросился после того, как ФБР выполнило ордер на обыск в его имении Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы изъять ящики с секретными документами его президентства", – добавили в AP.