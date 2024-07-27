Агенти ФБР підтвердили, що це була куля. Раніше директор бюро Крістофер Рей постав під сумнів цю версію.

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Вухо Трампа однозначно поранила куля

Заява ФБР складається з одного речення. Вона з'явилася незадовго після того, як у США на початку тижня почали поширюватися неоднозначні коментарі Рея, які поставили під сумнів те, що в Трампа насправді влучила куля.

Те, що поранило колишнього президента Трампа у вухо, – це куля, ціла чи роздроблена на більш дрібні частини, випущена з гвинтівки померлого (нападника – 24 Канал),

– йдеться в заяві агентства.

На коментар директора ФБР також відреагував лікар політика: він наполягав, що "немає абсолютно ніяких доказів того, що Трамп був уражений чимось іншим, окрім кулі", і сказав, що "було неправильно і недоречно припускати щось інше".

Додамо, що коментар директора ФБР викликав обурення і в самого Трампа та його союзників і, як каже, AP він "ще більше розпалив теорії змови, які процвітали по обидва боки політичного проходу на тлі дефіциту інформації після нападу 13 липня".

"Досі федеральні правоохоронні органи, які беруть участь у розслідуванні, включаючи ФБР і Секретну службу, відмовлялися надавати інформацію про те, що стало причиною травм Трампа. Команда Трампа також відмовилася оприлюднити медичні записи з лікарні, де він вперше проходив лікування", – додали у виданні.

До слова, у п'ятницю, 26 липня, Трамп вперше з'явився без пов'язки на правому вусі. На його світлинах і відео не видно ніяких ознак тривалої кровотечі, а також чітких дірок чи ран. А перша медична інформація про стан Трампа з’явилася лише через тиждень після стрілянини: куля, яка влучила в Трампа, "створила рану шириною 2 сантиметри, яка поширювалася на хрящову поверхню вуха". Політику навіть робили комп’ютерну томографію в лікарні. Але тоді Федеральні правоохоронні органи відмовлялися підтвердити цю інформацію, а коментарі директора ФБР Рея через це викликали суперечки.

"Трамп призначив Рея директором ФБР у 2017 році замість звільненого Джеймса Комі. Але тодішній президент швидко відмовився від свого найму, оскільки бюро продовжувало розслідування втручання Росії у вибори. Трамп відкрито загравав з ідеєю звільнити Рея, коли його термін наближався до кінця, і він знову накинувся після того, як ФБР виконало ордер на обшук у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, щоб вилучити ящики з секретними документами його президентства", – додали в AP.