У демократов еще есть время: как они могут победить Трампа

После покушения, которое было совершено 14 июля на Дональда Трампа, рейтинг кандидата в президенты США от республиканцев активно растет. Соответственно Джозеф Байден теряет свои позиции в избирательной гонке.

Однако руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что у демократов еще есть шансы догнать Трампа. Для этого нужно прибегнуть к определенным шагам.

Важно This is America․ Почему покушение на Трампа изменило все и есть ли еще хоть какие-то шансы у Байдена

Необходимо изменить тактику и стратегию

Поскольку Демократическая партия оказалась в очень сложной ситуации, прежде всего ее представителям нужно заменить кандидата от своей силы.

Надо работать с Байденом, чтобы он отказался от участия в избирательной кампании, потому что возраст берет свое. Очевидно, что любой молодой кандидат будет иметь большие шансы, чтобы победить Трампа,

– подчеркнул Клочок.

Сегодня демократы должны изменить избирательную тактику и стратегию из-за инцидента, который произошел с Трампом. Он сейчас выглядит супергероем в глазах многих американцев, даже тех, которые нейтрально относятся и к нему, и к Байдену.

Для них Трамп это тот, кто вместе с американцами снова "сделает Америку великой", несмотря на пули и кровь на лице. Этот символизм и эмоциональность играют на руку руководителям избирательной кампании, и собственно выборы Трампа они уже сделали,

– отметил он.

Также важно технически обеспечить, чтобы голосование и подсчет голосов были проведены максимально прозрачно и без фальсификаций.

В то же время у демократов еще есть шанс, но им нужно поработать. У них еще есть время до проведения съезда демократов, который должен состояться в августе. Если они правильно выстроят свою политику, то смогут попытаться победить Трампа. По крайней мере время у них еще есть,

– отметил Валерий Клочок.

Напомним, что 14 июля на митинге в Пенсильвании в Дональда Трампа стреляли, однако он получил только ранение уха. В то же время Джозеф Байден после покушения на его конкурента в избирательной борьбе начал меньше критиковать Трампа и призвал к единству.