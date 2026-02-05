В США вынесли приговор Райану Рауту, который пытался застрелить Трампа на поле для гольфа

В США к пожизненному заключению приговорили мужчину, который пытался убить Дональда Трампа во время игры в гольф во Флориде в 2024 году. Федеральный прокурор заявил, что такое преступление неприемлемо "в этой стране или где-либо еще".

Об этом сообщили в Associated Press.

Какой приговор вынес суд?

Райана Раута признали виновным по пяти уголовным статьям, среди которых попытка убийства кандидата в президенты, незаконное владение оружием и препятствование федеральному офицеру во время ареста.

Раут не признал вину ни по одному пункту.

Прокуратура настаивала на пожизненном заключении без права на досрочное освобождение, отмечая, что он никогда не раскаивался. Защита, со своей стороны, просила назначить 27 лет лишения свободы и обращала внимание на возраст обвиняемого – 60 лет.

В заявлении на платформе X генеральный прокурор США Пэм Бонди поблагодарила прокуроров за то, что Раут "никогда больше не выйдет на свободу".

Отвратительная попытка Райана Раута убить президента Трампа была не только нападением на президента – это был прямой удар по всей нашей демократической системе,

– заявила Бонди.

Во время судебного заседания сам Раут выступил с 15-минутной речью, в которой говорил о мировых войнах и желании быть обмененным на политических заключенных. Судья прервала его выступление и назвала эти замечания нерелевантными для дела.

Что известно о самом инциденте?