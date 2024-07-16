Трамп впервые после покушения появился на публичном мероприятии с перевязанным ухом

15 июля Дональд Трамп принял участие в съезде Республиканской партии. Американский политик прибыл на мероприятие с перебинтованным ухом.

Как утверждал сам кандидат в президенты США, во время покушения 14 июля от смерти его спас поворот головы. Пуля, которая должна была бы попасть в голову политика, прошила верхнюю часть правого уха.

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Трамп в новом амплуа

В городе Милвоки, штате Висконсин, на съезде Республиканской партии Трампа официально объявили кандидатом в президенты.

Во время выступления политика его сторонники скандировали "Бой! Бой! Бой". Такая поддержка растрогала экс-президента США.

Отметим, что это его первое публичное выступление после пережитого покушения, о котором напоминала перевязка на правом ухе.

Как выглядит Трамп после покушения / Фото / ScooterCasterNY / скрины с видео

Трамп показался на людях: смотрите видео

Чтобы избежать повторения подобного, в Милуоки перед началом республиканского мероприятия усилили охрану.

Напомним, что в Трампа стреляли во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Тогда 20-летний Томас Крукс успел сделать несколько выстрелов, прежде, чем его ликвидировал снайпер. В результате стрельбы погиб 50-летний пожарный, который участвовал в митинге. Еще два человека получили серьезные ранения.