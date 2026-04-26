В США считают, что нападавший в отеле в Вашингтоне хотел стрелять в Трампа

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что подозреваемый в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома, вероятно, планировал атаковать представителей администрации Дональда Трампа, в том числе и его самого.

Об этом он сказал в программе NBC News "Meet the Press", которую цитирует Reuters.

Смотрите также В сети писали, что пресс-секретарь Белого дома "предсказала" стрельбу: действительно ли это так

Какую цель преследовал стрелок в Вашингтоне?

Похоже, что он на самом деле имел целью нацелиться на людей, работающих в администрации, вероятно, включая президента,

– сказал он.

Бланш также рассказал, что подозреваемый, вероятно, добрался до Вашингтона поездом, преодолев маршрут через Лос-Анджелес и Чикаго.

Ожидается, что 27 апреля ему официально объявят подозрение в федеральном суде. Речь идет об обвинении в нападении на федерального служащего и применении огнестрельного оружия с намерением убийства.

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что стрельба, которая произошла в отеле Washington Hilton, выглядит максимально странно и непонятно по многим причинам. Это событие проводится ежегодно и меры безопасности точно должны были проводиться.

Что известно о покушении на Трампа?