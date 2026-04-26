В США считают, что нападавший в отеле в Вашингтоне хотел стрелять в Трампа
26 апреля, 18:09
В США считают, что нападавший в отеле в Вашингтоне хотел стрелять в Трампа

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне, возможно, планировал атаковать представителей администрации Дональда Трампа.
  • Ему официально объявят подозрение в федеральном суде 27 апреля по обвинению в нападении на федерального служащего.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что подозреваемый в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома, вероятно, планировал атаковать представителей администрации Дональда Трампа, в том числе и его самого.

Об этом он сказал в программе NBC News "Meet the Press", которую цитирует Reuters.

Какую цель преследовал стрелок в Вашингтоне?

Похоже, что он на самом деле имел целью нацелиться на людей, работающих в администрации, вероятно, включая президента, 
– сказал он.

Бланш также рассказал, что подозреваемый, вероятно, добрался до Вашингтона поездом, преодолев маршрут через Лос-Анджелес и Чикаго.

Ожидается, что 27 апреля ему официально объявят подозрение в федеральном суде. Речь идет об обвинении в нападении на федерального служащего и применении огнестрельного оружия с намерением убийства.

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что стрельба, которая произошла в отеле Washington Hilton, выглядит максимально странно и непонятно по многим причинам. Это событие проводится ежегодно и меры безопасности точно должны были проводиться.

Что известно о покушении на Трампа?

  • 25 апреля в Вашингтоне во время мероприятия с Дональдом Трампом произошла стрельба, нападающего задержали. Трампа оперативно эвакуировали.

  • Американский лидер подчеркнул, что секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу.

  • Стрелком оказался 31-летний Коул Томас Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами. Сам он признал, что хотел стрелять по чиновникам, хоть и не назвал конкретно Трампа.

