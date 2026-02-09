Сделано в панике и в спешке: военный сказал, что не так с покушением на генерала Алексеева

Недавно в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта минобороны России Владимира Алексеева. Сразу после инцидента в России начали заявлять об обстоятельствах происшествия и объявлять обвинения, что выглядело очень странно.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец, отметив, что во всех заявлениях из Москвы можно заметить непонятные детали. Очевидно одно – для Кремля это покушение стало форс-мажорным.

Что не так с покушением на генерала Алексеева?

Подполковник отметил, что сейчас россияне пытаются "продать" очень странную версию покушения. Алексеев – второй человек в ГРУ России (занимает должность первого заместителя начальника ГРУ).

Он не мог ходить в элитном жилом комплексе без охраны, а тем более не умереть от выстрела с близкого расстояния. Даже непрофессиональный стрелок с расстояния 3 метров способен попасть в цель.

Кроме этого, на месте покушения якобы нашли в снегу пистолет, из которого стреляли, с тремя патронами. Впоследствии в России заявили, что нападение совершили двое пенсионеров. Один из них – Виктор Васин, которого связывают с ФСБ.

Это все напоминает внутренние разборки. Между ГРУ и ФСБ очень напряженные отношения. В свое время они воевали за контроль над Донбассом, то есть денежными потоками. Они убивали агентов друг друга. Мы к этой истории не имеем никакого отношения,

– подчеркнул он.

Березовец отметил, что в России начали придумывать версии покушения уже "на ходу". Между тем Сергей Лавров сразу заявил, что здесь говорится о попытке сорвать мирные переговоры, обвинив в покушении Украину.

То есть в России эту историю делали с паникой и спешкой. Далее они уже пытались выкрутиться и использовать ее против Украины,

– подытожил он.

Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок также отметил, что история с покушением выглядит очень странно. По его словам, если бы Алексеева действительно хотели ликвидировать, его бы убили. Зато Россия могла использовать этот инцидент как сигнал Украине – мол, в случае нежелательного поведения Москва выйдет из переговоров.

Покушение на российского генерала: детали