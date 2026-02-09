Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець, зазначивши, що у всіх заявах з Москви можна зауважити незрозумілі деталі. Очевидно одне – для Кремля цей замах став форс-мажорним.

Що не так із замахом на генерала Алєксєєва?

Підполковник зазначив, що зараз росіяни намагаються "продати" дуже дивну версію замаху. Алєксєєв – друга людина в ГРУ Росії (займає посаду першого заступника начальника ГРУ).

Він не міг ходити у елітному житловому комплексі без охорони, а тим більше не померти від пострілу зблизька. Навіть непрофесійний стрілець з відстані 3 метрів здатний влучити в ціль.

Крім цього, на місці замаху нібито знайшли у снігу пістолет, з якого стріляли, з трьома патронами. Згодом в Росії заявили, що напад здійснили двоє пенсіонерів. Один з них – Віктор Васін, якого пов'язують з ФСБ.

Це все нагадує внутрішні розборки. Між ГРУ і ФСБ дуже напружені відносини. Свого часу вони воювали за контроль над Донбасом, тобто грошовими потоками. Вони вбивали агентів один одного. Ми до цієї історії не маємо жодного стосунку,

– підкреслив він.

Березовець наголосив, що в Росії почали вигадувати версії замаху вже "на ходу". Тим часом Сергій Лавров одразу заявив, що тут мовиться про спробу зірвати мирні переговори, звинувативши у замаху Україну.

Тобто в Росії цю історію робили з панікою і поспіхом. Далі вони вже намагались викрутитись і використати її проти України,

– підсумував він.

Цікаво! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок також наголосив, що історія з замахом виглядає дуже дивно. За його словами, якби Алексєєва справді хотіли ліквідувати, його б убили. Натомість Росія могла використати цей інцидент як сигнал Україні – мовляв, у разі небажаної поведінки Москва вийде з переговорів.

Замах на російського генерала: деталі