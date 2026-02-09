Про це повідомляє російські пропагандистські видання ТАСС та "РІА Новини".

У якому стані генерал Алексєєв зараз?

Російські ЗМІ пишуть, що генерал-лейтенант Володимир Алексєєв прийшов до тями після операції. За даними джерела у медичній сфері, зараз загрози для його життя нібито немає.

Лікарі з обережністю кажуть, що загрози життю немає,

– пише ТАСС з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника росЗМІ, генерал-лейтенант зараз притомний.

"Динаміка стану Алексєєва стабільна, погіршень немає, у свідомості розмовляє", – сказав співрозмовник ворожого агентства.

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив в етері 24 Каналу, що історія з пораненням генерала Володимира Алексєєва у Москві має дуже дивний вигляд. На думку експерта, генерала могли використати самі росіяни для того, щоб зірвати переговорний процес з Україною.

Що відомо про замах на генерала Алексєєва?