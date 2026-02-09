Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец, отметив, что во всех заявлениях из Москвы можно заметить непонятные детали. Очевидно одно – для Кремля это покушение стало форс-мажорным.

Что не так с покушением на генерала Алексеева?

Подполковник отметил, что сейчас россияне пытаются "продать" очень странную версию покушения. Алексеев – второй человек в ГРУ России (занимает должность первого заместителя начальника ГРУ).

Он не мог ходить в элитном жилом комплексе без охраны, а тем более не умереть от выстрела с близкого расстояния. Даже непрофессиональный стрелок с расстояния 3 метров способен попасть в цель.

Кроме этого, на месте покушения якобы нашли в снегу пистолет, из которого стреляли, с тремя патронами. Впоследствии в России заявили, что нападение совершили двое пенсионеров. Один из них – Виктор Васин, которого связывают с ФСБ.

Это все напоминает внутренние разборки. Между ГРУ и ФСБ очень напряженные отношения. В свое время они воевали за контроль над Донбассом, то есть денежными потоками. Они убивали агентов друг друга. Мы к этой истории не имеем никакого отношения,

– подчеркнул он.

Березовец отметил, что в России начали придумывать версии покушения уже "на ходу". Между тем Сергей Лавров сразу заявил, что здесь говорится о попытке сорвать мирные переговоры, обвинив в покушении Украину.

То есть в России эту историю делали с паникой и спешкой. Далее они уже пытались выкрутиться и использовать ее против Украины,

– подытожил он.

Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок также отметил, что история с покушением выглядит очень странно. По его словам, если бы Алексеева действительно хотели ликвидировать, его бы убили. Зато Россия могла использовать этот инцидент как сигнал Украине – мол, в случае нежелательного поведения Москва выйдет из переговоров.

Покушение на российского генерала: детали