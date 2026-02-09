Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец, отметив, что во всех заявлениях из Москвы можно заметить непонятные детали. Очевидно одно – для Кремля это покушение стало форс-мажорным.
Смотрите также Минус 19% переработки нефти: Сырский назвал результаты ударов по России в январе
Что не так с покушением на генерала Алексеева?
Подполковник отметил, что сейчас россияне пытаются "продать" очень странную версию покушения. Алексеев – второй человек в ГРУ России (занимает должность первого заместителя начальника ГРУ).
Он не мог ходить в элитном жилом комплексе без охраны, а тем более не умереть от выстрела с близкого расстояния. Даже непрофессиональный стрелок с расстояния 3 метров способен попасть в цель.
Кроме этого, на месте покушения якобы нашли в снегу пистолет, из которого стреляли, с тремя патронами. Впоследствии в России заявили, что нападение совершили двое пенсионеров. Один из них – Виктор Васин, которого связывают с ФСБ.
Это все напоминает внутренние разборки. Между ГРУ и ФСБ очень напряженные отношения. В свое время они воевали за контроль над Донбассом, то есть денежными потоками. Они убивали агентов друг друга. Мы к этой истории не имеем никакого отношения,
– подчеркнул он.
Березовец отметил, что в России начали придумывать версии покушения уже "на ходу". Между тем Сергей Лавров сразу заявил, что здесь говорится о попытке сорвать мирные переговоры, обвинив в покушении Украину.
То есть в России эту историю делали с паникой и спешкой. Далее они уже пытались выкрутиться и использовать ее против Украины,
– подытожил он.
Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок также отметил, что история с покушением выглядит очень странно. По его словам, если бы Алексеева действительно хотели ликвидировать, его бы убили. Зато Россия могла использовать этот инцидент как сигнал Украине – мол, в случае нежелательного поведения Москва выйдет из переговоров.
Покушение на российского генерала: детали
- 6 февраля в Алексеева стреляли из пистолета в 24-этажном жилом доме в Москве. Нападавший якобы ждал и произвел несколько выстрелов на выходе из дома. Свидетели сообщили, что еще некоторое время после этого генерал оставался в сознании.
- Впоследствии в России заявили, что он находится в критическом состоянии, потому что потерял много крови.
- В росСМИ даже предположили, что покушение совершила женщина, которая арендовала апартаменты на этаже генерала.
- Сегодня стало известно, что Алексеев пришел в сознание после операции. Динамика стабильная, угрозы жизни нет.