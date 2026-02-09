Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Смотрите также Враг под прицелом: Силы обороны высадили в воздух важные объекты в Ростове, Суджи и на ВОТ

Какие потери понес враг в январе?

По словам Сырского, в течение первого месяца в 2026 году украинские военные сосредоточили свое внимание на сдерживании противника и эффективном уничтожении его личного состава.

Общие потери российской армии в январе составили около 31,7 тысячи человек, что почти на 9 тысяч превышает объемы ее пополнения за этот период.

Главнокомандующий ВСУ говорит, что во время итогового совещания было проанализировано выполнение задач по отражению воздушных атак, комплектования и обеспечения подразделений, проведения инженерно-фортификационных работ и поддержания правопорядка в ВСУ.

Сырский проинформировал, что в рамках операций Deep Strike в январе выполнено 48 поражений нефтегазовой отрасли России. Вследствие этого общие объемы переработки нефти сократились на 19%, что эквивалентно 53,4 миллионам тонн в год.

Воздушные силы ВСУ за январь нанесли 80 авиаударов, а ударные беспилотники Сил обороны выполнили более 300 тысяч боевых и спецзаданий. Поражение вражеских аэродромов позволило уменьшить применение россиянами управляемых авиабомб на 5%.

Несмотря на дефицит средств поражения, подразделения противовоздушной обороны в январе уничтожили около 21,7 тысячи воздушных вражеских целей, в частности 21,6 беспилотников различных типов.

Сырский отметил, что даже на четвертый год полномасштабной войны украинское войско сохраняет устойчивость, удерживает позиции и продолжает сокращать численность российской армии.

Где на территории России недавно слышали взрывы?