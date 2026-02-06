Він втратив багато крові. Про таке інформує телеграм-канал "Роспартизан".

До теми У Москві розстріляли генерала ГРУ Алексєєва: його екстрено госпіталізували

Що відомо про замах на Алексєєва?

Напад стався в п'ятницю, 6 лютого, на сходовій клітці багатоповерхового будинку на Волоколамському шоссе. Невідомий кілька разів вистрілив в спину генералу, коли той виходив із квартири, після чого втік. Пораненого в тяжкому стані доставили до однієї зі столичних лікарень, його реанімували

Свідки розповіли, що чули постріли та крики про допомогу. Коли вони вийшли на майданчик, побачили Алексєєва в калюжі крові – він ще деякий час залишався при свідомості. Одна з сусідок кричала, щоб негайно викликали швидку та поліцію. Мешканці будинку зазначили, що весь поверх, включно з ліфтовим холом, був залитий кров'ю.

Російський слідчий комітет кваліфікував інцидент як замах на вбивство та незаконний обіг вогнепальної зброї, веде розслідування та розшукує нападника.

Варто зауважити, що Володимир Алексєєв набув широкої відомості під час заколоту ПВК "Вагнер" у червні 2023 року. На опублікованому тоді відео, коли Євген Пригожин вимагав видати йому Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, Алексєєв з усмішкою відповів: "Забирайте".

Його називали одним із кураторів "Вагнера" в Генштабі, а також ініціатором створення ЧВК "Редут" – найбільшого найманського формування в Росії. У 2017 році йому присвоїли звання Героя Росії.

Що відомо про інших ліквідованих офіцерів країни-агресорки?

Останні три високопоставлені російські генерали, ліквідовані в московському регіоні внаслідок акцій відплати, також мали звання генерал-лейтенант:

Ігор Кирилов – начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Росії. Він загинув 17 грудня 2024 року в Москві на Рязанському проспекті внаслідок вибуху електросамоката. Він був причетний до воєнних злочинів проти України, зокрема понад 4,5 тисячі разів наказував застосувати хімзброю проти України.

Ярослав Москалик – заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу. Ліквідований 25 квітня 2025 року в Балашихі.

Фаніл Сарваров – начальник Управління оперативної підготовки Генштабу Росії. Убитий 22 грудня 2025 року в Москві, в районі Орехово-Борисово Південне.

До того ж починаючи з 2022 Сили оборони ліквідували щонайменше 19 російських генералів.