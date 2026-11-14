Сняли негласное табу: в России якобы заговорили о ликвидации Зеленского и Генштаба

В России якобы решили отменить негласный запрет на физическую ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского и представителей военного командования. При этом с начала полномасштабного вторжения российские спецслужбы неоднократно пытались организовать покушения на украинское руководство.

Такие сообщения распространили российские СМИ со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения этой информации нет.

Что известно о якобы принятом Россией решении ликвидировать Зеленского?

Российское издание "Московский комсомолец" заявило, что на закрытом заседании Рады безопасности России якобы обсуждали отмену негласного табу на ликвидацию Владимира Зеленского и представителей Генерального штаба ВСУ.

По утверждению российских источников, такое предложение выдвинули представители силового блока. Причиной якобы стали украинские удары беспилотниками по российской территории, в частности по Ленинградской области и порту Усть-Луга.

Российские пропагандисты утверждают, что силовики считают пассивную оборону неэффективной, потому что она не позволяет защитить все объекты от украинских атак. В то же время ответные удары по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре, по их словам, не останавливают операции Сил обороны.

В связи с этим представители силовых ведомств предложили перейти к физическому уничтожению должностных лиц, принимающих решения и отдающих приказы о атаках. Дополнительным аргументом они назвали отсутствие каких-либо перспектив для достижения договоренностей с нынешней властью в Киеве.

Российские источники утверждают, что военные и спецслужбы могут получить разрешение на применение тяжелого гиперзвукового оружия для нанесения ударов по кортежам и подземным укрытиям украинского руководства. Для уничтожения заглубленных объектов планируется задействовать баллистические ракеты "Искандер" и планирующие авиабомбы ФАБ-3000.

В то же время сообщения о заседании Совбеза и якобы принятом решении не подкреплены документами или официальными заявлениями Кремля. На данный момент речь идет именно об утверждениях российских СМИ, достоверность которых независимо не подтверждена.

Какие покушения Россия уже готовила на украинских чиновников?

Российские спецслужбы неоднократно пытались у организовать устранение Владимира Зеленского, главу Офиса президента Кирилла Буданова и руководителя СБУ Василия Малюка. Для этого вербовали украинских чиновников, собирали информацию о передвижениях руководства государства и готовили диверсии.

В частности, по данным The Washington Post, глава Офиса президента Кирилл Буданов также неоднократно становился мишенью российских спецслужб. На него было совершено не менее 10 покушений. Один из известных случаев произошел 4 апреля 2019 года в Киеве. Тогда российские киллеры пытались взорвать автомобиль Буданова. Взрывное устройство заложили под его машину, однако оно сработало преждевременно.

Один из самых громких случаев СБУ раскрыла в мае 2024 года. Тогда контрразведка задержала двух полковников Управления государственной охраны, которые работали на ФСБ России. Они входили в агентурную сеть, готовившую убийство президента Украины и других представителей военно-политического руководства.

По данным СБУ, агенты должны были найти исполнителей среди военных, приближенных к охране Зеленского. Один из них должен был взять президента в заложники, а затем убить. Также россияне планировали нанести ракетный удар по месту пребывания чиновника, после чего провести атаку против выживших с помощью беспилотников.

Еще одну попытку ликвидации президента Украины удалось сорвать благодаря сотрудничеству украинских и польских спецслужб. В июне 2025 года глава СБУ Василий Малюк рассказал, что россияне планировали убить Зеленского в польском аэропорту Жешув.

Исполнителем должен был стать польский военный пенсионер, которого российские спецслужбы завербовали еще десятки лет назад. По словам Малюка, рассматривались несколько способов убийства президента, в частности с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса. Однако украинские и польские спецслужбы раскрыли подготовку преступления и задержали подозреваемого.