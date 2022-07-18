На секретаря совбеза россии патрушева могли совершить покушение, – СМИ

В россии начинается борьба за власть, ведь все понимают, что владимир путин не вечен. Правда, не все претенденты на кровавый кремлевский престол могут пережить самого российского диктатора.

Вторым по влиятельности человеком в россии считают секретаря совбеза николая партушева. Поэтому именно патрушев может стать преемником путина. К такому мнению склоняется американское издание The Washington Post.

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Но когда о патрушеве начали говорить как о будущем российском президенте, на него было совершено покушение. В этом убеждает автор телеграм-канала GENERALL SVR, который пишет о закулисных действиях российских властей.

Когда именно было совершено покушение на патрушева – не указано. Известно лишь то, что российскому политику стало плохо, когда он вернулся домой. Но его спасла охрана. Они быстро вызывали медиков. Те заявили, что необходима немедленная госпитализация.

Но партушева отправили не в обычную российскую больницу, а в медчасть, которая занимается обслуживанием путина. При этом охрана не дала его везти в обычной скорой – охрана увезла его туда на своей машине в сопровождении медиков.

Врачи в анализах патрушева обнаружили синтетический яд. И когда его состояние нормализовалось, отправили домой.

Спасло "преемника престола" лишь быстрая реакция охраны. А также, вероятно, то, что количество яда было незначительным. Это может быть связано как с просчетом исполнителя, так и с попыткой не убить патрушева, а только его "предупредить" или испугать.

В россии скрывают историю

Сейчас в россии максимально пытаются скрыть эту историю. Так что о ней знает не такое большое количество лиц – кроме медиков и охраны, только три человека из руководства ФСБ и пять человек, занимающихся расследованием этого дела.

"Кто стоит за покушением, какие мотивы и как стало возможным вообще организация фактически завершенного покушения, на представителя власти столь высокого уровня еще предстоит разобраться. Но, что-то подсказывает, это лишь начало большого передела в элитах", – отмечает автор.

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