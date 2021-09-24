Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР
Источник:"Украинские новости"
США предоставит украинским правоохранителям помощь в расследовании покушения на Сергея Шефира. В Вашингтоне подтвердили свои намерения помочь анализу этого резонансного дела.
На просьбу о помощи откликнулось Федеральное бюро расследований США. По крайней мере об этом СМИ сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Между тем В МВД предположил, что виновных в покушение на Шефиры могут не найти
США поможет в расследовании
Ранее Евгений Енин отмечал, что Штаты согласились помочь в расследовании дела покушения на помощника украинского президента. Сейчас он уточнил, что речь идет о ФБР.
Помощь от ФБР (будет предоставлена),
– сообщил Енин.
Впрочем, других подробностей помощи замминистра не уточнил.
Ранее Енин сообщил, что МВД получило подтверждение от американских коллег о помощи украинским правоохранителям для обеспечения максимально оперативного раскрытия преступления, однако не уточнил, какой именно орган выразил такую готовность.
В этот вечер (22 сентября – 24 канал) мы получили подтверждение от наших американских коллег предоставить нам посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления,
– сказал замминистра.
Покушение на Сергея Шефира: главное
- Произошло нападение около 10 утра 22 сентября на трассе между селами Круглик и Ходосовка Киевской области.
- Это трасса, что лежит возле леса, по которой Шефир ехал на работу. Камер наблюдения или близлежащих домов на ней нет.
- В авто попало 18 пуль, их выпустили автоматной очередью. Журналист Юрий Бутусов отметил, что такие пули – важное доказательство. Их завезли из Венгрии и продавали в одном из магазинов Львова как спортивные.
- От выстрелов пострадал водитель Шефира. Сам помощник Зеленского травм не получил.
- Нападавшие с места обстрела успели скрыться. Сейчас их ищут: правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
- В Офисе Президента считают, что целью покушения было запугать власть.