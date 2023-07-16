Очень спокойны, как для тех, кого хотели убить, – политолог разобрал "покушение" на Симоньян и Собчак

В России заявили, что якобы ФСБ предотвратила "покушение" с "украинским следом" на пропагандистку Маргариту Симоньян и скандального политика Ксению Собчак. Примечательно, что так называемые "жертвы" не ведут себя как те, кого пытались убить.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лесной. По его словам, вброс о "покушении" на пропагандисток – это картинка для российского народа.

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Плановые мероприятия ФСБ

Лесной отметил, что такой вброс может быть частью плановых мероприятий ФСБ, ведь им нужно рассказывать россиянам о каких-то "терактах". Также этот факт очень странный, ведь Собчак заявила, что не знала о подготовке "покушения".

Они очень спокойны, как для тех, кого хотели убить. Кроме того, это картинка, которой очень насыщено информационное поле России. То Кадыров заболел, то выздоровел, то "мальчик в трусиках", то эти две информационные проститутки якобы попали под "украинский меч правосудия",

– сказал он.

Политолог считает, что информация о так называемом "покушении" ФСБ была направлена именно на россиян. Однако для них Симоньян – не россиянка, а Собчак – "мажорка", поэтому их российский народ не пожалеет.

Кроме того, граждане России могут воспринять, что ФСБ плохо работает, ведь на территорию их страны якобы проникли украинские спецслужбы. Пропагандистская машина России далеко не всегда эффективно работает.

Лесной о "покушении" на Симоньян и Собчак: смотрите видео

"Покушение" на Симоньян и Собчак: главное