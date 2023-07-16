Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. За його словами, вкид про "замах" на пропагандисток – це картинка для російського народу.
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Планові заходи ФСБ
Лісний зазначив, що такий вкид може бути частиною планових заходів ФСБ, адже їм потрібно розповідати росіянам про якісь "теракти". Також цей факт дуже дивний, адже Собчак заявила, що не знала про підготовку "замаху".
Вони дуже спокійні, як для тих, яких хотіли вбити. З іншого боку, це картинка, якою дуже насичене інформаційне поле Росії. То Кадиров захворів, то одужав, то "мальчік в трусіках", то ці дві інформаційні хвойди нібито потрапили під "український меч правосуддя",
– сказав він.
Політолог вважає, що інформація про так званий "замах" ФСБ була спрямована саме на росіян. Однак для них Симоньян – не росіянка, а Собчак – "мажорка", тому їх російський народ не пошкодує.
Крім того, громадяни Росії можуть сприйняти, що ФСБ погано працює, адже на територію їхньої країни нібито проникли українські спецслужби. Пропагандистська машина Росії далеко не завжди ефективно працює.
Лісний про "замах" на Симоньян та Собчак: дивіться відео
"Замах" на Симоньян та Собчак: головне
- У Москві та Рязанській області 14 липня нібито затримали "членів неонацистського угруповання". Вони буцімто щось розвідували поблизу від місць проживання Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак.
- Затримані нібито швидко зізнались, що планували вчинити "замах" за завданням СБУ. За його вчинення їм було обіцяно буцімто 1,5 мільйона рублів за кожне "вбивство". Незабаром з'явилось відео з нібито "зізнанням"одного з затриманих – 18-річного Михайла Балашова, учасника угруповання "Параграф-88". Він розповів, що буцімто організував "неонацистське угруповання", а згодом йому замовили "вбивство" пропагандисток.
- Видання The Insider зв'язалось з одним з представників "неонацистського об'єднання NS/WP". Він заявив, що затриманих хлопців, серед яких нібито є неповнолітні, катували за добу до офіційного затримання та вибивали свідчення. Найімовірніше, Балашова відпустили. За ґратами залишаються Єгор Савельєв та Сергій Короленков. Також у цій справі фігурують затримані з прізвищами Новик, Захаров, Гусєв та Ємельянов.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що ні Симоньян, ні Собчак не відіграють якоїсь важливої ролі й точно не потрібні Україні. За його словами, все, що роблять пропагандистки – це на їхню "достатньо дивну аудиторію".