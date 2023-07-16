В ефірі національного телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував російський фейк про замах на Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак. Про це пише 24 Канал.
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Для України неважливі Собчак та Симоньян
Передусім Подоляк зазначив, що ні Симоньян, ні Собчак не відіграють якоїсь важливої ролі й точно не потрібні Україні. За його словами, все, що роблять пропагандистки Симоньян та Собчак – це на їхню "достатньо дивну аудиторію".
Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу,
– сказав він.
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Що передувало
- 15 липня російська ФСБ повідомила, що буцімто затримала виконавців, які готували "замах" на Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак. У Росії заявили, що до цього причетна організація Параграф-88 з осередками у Ростові та Москві, яка нібито співпрацювала з СБУ, а за що кожне вбивство "пропонували" 1,5 мільйона рублів.
- Проти затриманих планується порушення кримінальних справ з екстремістським і терористичним забарвленням. Також Симоньян вже прокоментувала так зване запобігання замаху на неї. "Працюємо, брати!", – сказала вона. Натомість у Собчак ці замахи спростовують.
- Російське видання SOTA, яке є іноагентом в Росії, написало, що деякі з шістьох нібито причетних до "замаху" – неповнолітні. Видання The Insider пише, що затриманих катували за добу до офіційного затримання, вибиваючи свідчення.