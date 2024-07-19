Возле жилого дома на Масарика: кадры с места, где стреляли в Ирину Фарион

Вечером 19 июля неизвестный совершил покушение на Ирину Фарион. Выстрелил в языковеда он на улице Масарика во Львове, что подтверждают фото и видео.

Профессора Львовской Политехники госпитализировали в тяжелом состоянии. В то же время в этом материале 24 Канал показывает, как выглядит место, где покушались на жизнь Ирины Фарион.

Смотрите также Во Львове совершили покушение на Ирину Фарион

Кадры с места стрельбы в Фарион

Расположена улица Масарика в Шевченковском районе Львова, а именно – в местности Клепарив, где есть немало жилых многоэтажных домов.

Расположение улицы Масарика во Львове: смотрите на карте от Google maps

На кадрах, что публикуют пользователи в сети, на месте происшествия видно немало автомобилей. Неизвестный открыл огонь прямо-таки буля жилой многоэтажки. Неподалеку – детская площадка.

Как выглядит улица, где стреляли в Ирину Фарион / Смотрите фото с телеграм-каналов

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко констатировал, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. По его словам, состояние пострадавшей женщины – тяжелое, врачи борются за жизнь языковеда.

Полиция, другие соответствующие службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер наблюдения,

– подчеркнул чиновник.

Клименко добавил, что раскрытие преступления – в активной фазе и призвал тех, кто знает больше об обстоятельствах этого преступления, обращаться в правоохранительные органы.

На улице Масарика совершили покушение на убийство Фарион: смотрите видео с телеграм-каналов

На место происшествия, где стреляли в Фарион, прибыла полиция: смотрите видео Суспильного

Первое медицинское объединение Львова сообщило, что около 20:00 в больницу святого Пантелеймона поступила женщина с огнестрельным ранением. Вероятно, речь идет именно об Ирине Фарион.

Смотрите также Стрельба в Ирину Фарион: полиция проводит операцию по задержанию нападавшего

Также на стрельбу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что главы МВД и Службы безопасности оперативно докладывают о розыске нападающего.

Глава государства акцентировал: любое насилие заслуживает только осуждения. Зеленский добавил, что каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести ответственность.