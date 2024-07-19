Возле жилого дома на Масарика: кадры с места, где стреляли в Ирину Фарион
Вечером 19 июля неизвестный совершил покушение на Ирину Фарион. Выстрелил в языковеда он на улице Масарика во Львове, что подтверждают фото и видео.
Профессора Львовской Политехники госпитализировали в тяжелом состоянии. В то же время в этом материале 24 Канал показывает, как выглядит место, где покушались на жизнь Ирины Фарион.
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Кадры с места стрельбы в Фарион
Расположена улица Масарика в Шевченковском районе Львова, а именно – в местности Клепарив, где есть немало жилых многоэтажных домов.
Расположение улицы Масарика во Львове: смотрите на карте от Google maps
На кадрах, что публикуют пользователи в сети, на месте происшествия видно немало автомобилей. Неизвестный открыл огонь прямо-таки буля жилой многоэтажки. Неподалеку – детская площадка.
Как выглядит улица, где стреляли в Ирину Фарион / Смотрите фото с телеграм-каналов
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко констатировал, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. По его словам, состояние пострадавшей женщины – тяжелое, врачи борются за жизнь языковеда.
Полиция, другие соответствующие службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер наблюдения,
– подчеркнул чиновник.
Клименко добавил, что раскрытие преступления – в активной фазе и призвал тех, кто знает больше об обстоятельствах этого преступления, обращаться в правоохранительные органы.
На улице Масарика совершили покушение на убийство Фарион: смотрите видео с телеграм-каналов
На место происшествия, где стреляли в Фарион, прибыла полиция: смотрите видео Суспильного
Первое медицинское объединение Львова сообщило, что около 20:00 в больницу святого Пантелеймона поступила женщина с огнестрельным ранением. Вероятно, речь идет именно об Ирине Фарион.
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Также на стрельбу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что главы МВД и Службы безопасности оперативно докладывают о розыске нападающего.
Глава государства акцентировал: любое насилие заслуживает только осуждения. Зеленский добавил, что каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести ответственность.