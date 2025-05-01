Пообещали пересадку почки, если она меня убьет, – Стерненко рассказал о мотивации нападавшей

Российские спецслужбы пообещали нападавшей на активиста Сергея Стерненко помочь в лечении. Женщина думала, что помогает СБУ в ликвидации корректировщика вражеских ударов.

На суде нападающая рассказала все детали спланированной операции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео Сергея Стерненко.

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Нападающая на Стерненко была готова убить его ради лечения

Российские спецслужбы обманули женщину, которая совершила нападение на активиста Сергея Стерненко. Представители вражеской страны говорили, что они работают в СБУ и обещали нападающей пересадку почки за выполненное задание.

Она говорит, что имеет проблемы со здоровьем, что ей нужен диализ для почек. И вот ей пообещали пересадку почки, если она меня убьет,

– сказал Стерненко.

Также блогер отметил, что не верит в то, что женщина не знала на кого работает. По его мнению, она осознавала, что задачи ей ставят российские спецслужбы.

2 мая суд назначил подозреваемой нападающей мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права внесения залога. По решению суда женщине будут оказывать медицинскую помощь – трижды в неделю врачи будут проводить гемодиализ.

Сергей Стерненко добавил, что враги могли заказать покушение на него по случаю годовщины событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате столкновений между украинскими и пророссийскими активистами погибли 48 человек. Из-за того, что Россия хочет уничтожить проукраинских активистов, волонтеры и общественные деятели в Украине находятся в зоне риска. Так, уже ранее было совершено убийство Ирины Фарион и Демьяна Ганула.