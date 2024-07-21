"Прекрасная записка": Трамп заявил, что получил послание от Си после покушения

Дональд Трамп рассказал, что после покушения на него получил послание от лидера Китая Си Цзиньпина. Он назвал это "прекрасной запиской".

На днях, в городе Милуоки, штате Висконсин, на съезде Республиканской партии Трампа официально объявили кандидатом в президенты. Там он появился с перебинтованным ухом.

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Си отправил послание Трампу

Трамп рассказал о послании от Си во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Мичиган. Это было первое предвыборное мероприятие экс-президента США после пережитого покушения.

(Си, – 24 Канал) написал мне прекрасную записку на днях, когда услышал о том, что произошло,

– сказал кандидат в президенты США.

Трамп вспомнил о письме Си, когда обсуждал свою экономическую политику в отношении Китая во время своего президентства.

Экс-глава Белого дома добавил, что он "очень хорошо ладил с президентом Си". Во время выступления Трамп также вспоминал послания от других мировых лидеров после покушения.

К слову, в американском Милуоки в штате Висконсин полицейский 16 июля застрелил мужчину, который вызвал у него подозрение. Это произошло, когда в городе проходил съезд Республиканской партии США.