Партизанское движение на временно оккупированной Херсонщине не дремлет. На одного из гауляйтеров Новой Каховки 6 августа совершили покушение. К сожалению, он в тяжелом состоянии, а мог отправиться на концерт кобзона.

И пока гауляйтер Херсона владимир сальдо находится в коме, заместитель "главы администрации" Новой Каховки виталий гура чуть не получил билет на концерт кобзона, передают росСМИ. Сейчас он находится в больнице. Медики отмечают, что он в не очень хорошем состоянии, мягко говоря.

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Могли стрелять из пистолета Макарова

Как сообщают СМИ оккупантов, в гауляйтера гуру могли стрелять из пистолета Макарова. А само покушение совершили в его же доме.

Заместителя гауляйтера виталия гуру обстреляли в его доме: смотрите видео

Для предателей и гауляйтеров наступила черная полоса. В Новой Каховке партизаны стреляли в заместителя главы местной оккупационной администрации виталия гуру,

– написал в своем телеграме Денис Казанский.

оккупанты устраивают разборки между собой

Он не смог обойти вниманием и информацию о возможном отравлении владимира сальдо. Так, накануне появились сведения, что последний госпитализирован в институт Склифосовского в москве.

отметим, что соответствующие сведения основываются на том, в какое отделение этого целого сальдо привезли. Речь идет о токсикологической реанимации института. В нее попадают те, кто мог пострадать от этого типа отравления. И это уже существенно противоречит вымыслам его заместителя стремоусова об ухудшении состояния здоровья, связанном с перенесенным коронавирусом.

Казанский добавил, что ситуация с сальдо точно никак не связана с СБУ, ведь у наших сотрудников другой почерк. В то же время он добавил, что при подтверждении отравления можно будет с уверенностью сказать, что сальдо – "жертва местных разборок". Мол, его хотели убрать кто-нибудь из местных, кто стремился прийти к "власти".

В Институте по изучению войны объяснили, почему на замену сальдо назначили эфесбешника из калининграда сергея елисеева. Там подчеркнули, что коллаборантов постепенно заменяют российскими чиновниками. Не стал исключением и елисеев, с 1993 по 2005 годы являвшийся сотрудником ФСБ.

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