Покушение на Савченко: нардеп рассказала, кто предупредил ее о возможном убийстве

В Шевченковском районном суде Киева Надежда Савченко рассказала подробности о возможном покушении на нее.

По словам Савченко, информацию о ее ликвидации ей передал Андрей Таранов. Это заместитель руководителя Администрации Президента, который погиб 18 сентября 2016 года.

"Впервые меня предупредил Таранов, который потом был убит, что есть заказ на мою ликвидацию. После этого было еще предупреждение", – рассказала Надежда Савченко.

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Следовательно, Савченко убеждена, что ликвидировать ее решили в Администрации Президента.

До этого Надежда Савченко заявляла, что получила три уведомления о том, что ее хотят ликвидировать.

Напомним, утром 23 марта в Шевченковском райсуде Киева началось слушание дела Надежды Савченко. Политика, в частности, подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.