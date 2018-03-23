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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Покушение на Савченко: нардеп рассказала, кто предупредил ее о возможном убийстве

1171 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко

В Шевченковском районном суде Киева Надежда Савченко рассказала подробности о возможном покушении на нее.

По словам Савченко, информацию о ее ликвидации ей передал Андрей Таранов. Это заместитель руководителя Администрации Президента, который погиб 18 сентября 2016 года.

"Впервые меня предупредил Таранов, который потом был убит, что есть заказ на мою ликвидацию. После этого было еще предупреждение", – рассказала Надежда Савченко.

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Следовательно, Савченко убеждена, что ликвидировать ее решили в Администрации Президента.

До этого Надежда Савченко заявляла, что получила три уведомления о том, что ее хотят ликвидировать.

Напомним, утром 23 марта в Шевченковском райсуде Киева началось слушание дела Надежды Савченко. Политика, в частности, подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.

Теги: Новости политики Новости Украины Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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