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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Замах на Савченко: нардеп розповіла, хто попередив її про можливе вбивство

3028 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко

У Шевченківському районному суді Києва Надія Савченко розповіла деталі про можливий замах на неї.

За словами Савченко, інформацію про її ліквідацію їй передав Андрій Таранов. Це заступник керівника Адміністрації Президента, який загинув 18 вересня 2016 року.

"Вперше мене попередив Таранов, який потім був убитий, що є замовлення на мою ліквідацію. Після цього було ще попередження", – розповіла Надія Савченко.

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Відтак, переконана Савченко, ліквідувати її вирішили у Адміністрації Президента.

До цього Надія Савченко заявляла, що отримала три попередження про те, що її хочуть ліквідувати.

Нагадаємо, уранці 23 березня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося слухання справи Надії Савченко. Політика, зокрема, підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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