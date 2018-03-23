Замах на Савченко: нардеп розповіла, хто попередив її про можливе вбивство

У Шевченківському районному суді Києва Надія Савченко розповіла деталі про можливий замах на неї.

За словами Савченко, інформацію про її ліквідацію їй передав Андрій Таранов. Це заступник керівника Адміністрації Президента, який загинув 18 вересня 2016 року.

"Вперше мене попередив Таранов, який потім був убитий, що є замовлення на мою ліквідацію. Після цього було ще попередження", – розповіла Надія Савченко.

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Відтак, переконана Савченко, ліквідувати її вирішили у Адміністрації Президента.

До цього Надія Савченко заявляла, що отримала три попередження про те, що її хочуть ліквідувати.

Нагадаємо, уранці 23 березня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося слухання справи Надії Савченко. Політика, зокрема, підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.