Покушение на Соболева: полиция раскрыла детали расследования и назвала возможные версии

Глава Нацполиции Игорь Клименко и начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга сообщили подробности расследования резонансного убийства 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Глава Нацполиции Киева сообщил, что основной версией убийства ребенка является финансово-экономическая деятельность отца убитого мальчика. Следствие рассматривает также две другие версии: семейно-бытовые проблемы или прошлая и нынешняя деятельность отца погибшего.

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Выстрел производился из карабина калибра 7,62.

Оружие отправят на экспертизу, изъяли ряд вещественных доказательств, фальшивые документы,

– сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

После преступления Вячеслава Соболева взяли под охрану полиции.

Полиция также сняла видео с окружающих камер наблюдения. После того как была установлена траекторию пули, следователи пришли к выводу, что выстрелы были сделаны из дома, а не из другого автомобиля. В автомобиле в момент стрельбы, кроме ребенка, находились его родители и еще одна родственница.

Андрей Крищенко также добавил, что в ближайшее время будут собрана вся доказательная база для меры пресечения для подозреваемых. Установлено, что это молодые люди 19 и 18 лет. Он добавил, что им инкриминируют статью 115 ч.2. – умышленное убийство. Однако, по его словам, в ходе расследования квалификацию еще могут изменить.

Кроме того, Крищенко отказался комментировать причастен ли судья Артур Емельянов в покушении на убийство.

Что известно о стрельбе в центре Киева

Произошла она вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. В машине находился действующий депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его трехлетний сын Александр. Пуля попала мальчику в шею. Его пытались спасти медики, однако он скончался в машине скорой помощи.

По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Также полиция ввела план перехват для розыска злоумышленника, стрелявшего в автомобиль.

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Журналистам 24 канала удалось выяснить, что ранее Соболева подозревали в шпионаже в пользу России, финансировании боевиков в Донецкой области через сеть супермаркетов "Обжора". Также правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство.

Журналист Денис Казанский свое время писал, что Соболев женился на бывшей женой российского певца Николая Баскова – Светлане Шпигель. Отец последней – бывший российский сенатор и фармацевтический магнат.

Крестной матерью мальчика является известная певица Ирина Билык.

Сам Соболев ранее заявлял, что одним из тех, кто ему угрожал, был скандальный судья Артур Емельянов. По словам Соболева, ему якобы удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария". Вместе, мол, они преследовали одну цель – отнять недвижимость депутата в Мариуполе.

Стрельба в центре Киева, в результате которого погиб трехлетний ребенок: видео 24 канала