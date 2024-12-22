Офицер ЦРУ в отставке оценил риск покушения на Зеленского

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал спецслужбы России ликвидировать украинское политическое руководство в ответ на ликвидацию российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Кремль не оставляет этой мысли с начала полномасштабного вторжения.

Такое мнение 24 Каналу озвучил старший офицер ЦРУ в отставке Пол Колбе, заметив, что для руководства нашей страны это не является новостью. Россия будет для этого прилагать максимум усилий.

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Риск покушения на Зеленского

Старший офицер ЦРУ в отставке отметил, что заявление Медведева – стандартный ход России. Как только Кремль хочет выдвинуть подобные угрозы Украине, США или Европе – сразу выступает именно он.

"Россия начала войну, пытаясь ликвидировать украинское руководство. Россияне пытались ликвидировать правительство Зеленского во время так называемой "сво", которая, по их мнению, должна была закончиться за 3 дня", – заметил Колбе.

Однако полномасштабное вторжение продолжается уже почти 3 года. За это время украинские военные и украинские спецслужбы проделали блестящую работу, защищая своих людей и территории.

Усилия по нападению и ликвидации военно-политического руководства Украины со стороны России будут продолжаться. Это касается и Зеленского. Россия будет пытаться сделать все возможное, чтобы сделать свое,

– подчеркнул он.

Напомним, украинский президент рассказал, что пережил по меньшей мере 10 покушений на жизнь за время полномасштабного вторжения.