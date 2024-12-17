Папа Римский в мемуарах рассказал, как избежал двойного покушения во время поездки в Ирак

Папа Римский в автобиографии "Надежда" рассказал, что во время поездки в Ирак в 2021 году на него готовили 2 покушения. Эту террористическую подготовку разоблачила британская разведка и иракская полиция.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere della Sera. Газета обнародовала отрывки мемуаров в честь 88-летия Понтифика.

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Папа Римский вспоминает, что многие отговаривали его от визита в Ирак, которая была первой поездкой Понтифика на Ближний Восток. Однако сам глава католической церкви считал, что эта поездка была ему необходимой.

Как только Папа приземлился в Багдаде, иракской столице, полиция предупредила жандармерию Ватикана об информации, полученной от английских спецслужб: женщина-смертница, направлялась в Мосул, чтобы взорвать себя во время папского визита. Всего террористов тогда было 2.

В автобиографии Папа Франциск рассказывает об остром разговоре со службой безопасности Ватикана о судьбе террористов-смертников. Понтифик рассказывает, что когда он спросил о нападающих, командир ответил лаконично: "Их здесь больше нет". Папа уточнил, что иракская полиция успешно перехватила террористов и обезвредила их, взорвав взрывчатку.

Это меня поразило: даже это ядовитый плод войны,

– сказал Франциск.

В конце концов Папа Франциск успешно завершил трехдневный визит в шесть городов Ирака, который он назвал "паломничеством мира". Поездка была обеспечена развертыванием 10 000 иракских полицейских, а также общенациональным комендантским часом, чтобы сдержать распространение COVID-19.