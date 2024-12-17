Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere della Sera. Газета оприлюднила уривки мемуарів на честь 88-річчя Понтифіка.

До теми Епіфаній зустрівся з Папою Римським у Ватикані та поговорив з ним про війну

Як Папу Римського двічі хотіли вбити в Іраку

Папа Римський згадує, що багато хто відмовляв його від візиту в Ірак, яка була першою поїздкою Понтифіка на Близький Схід. Однак сам голова католицької церкви вважав, що ця поїздка була йому необхідною.

Щойно Папа приземлився в Багдаді, іракській столиці, поліція попередила жандармерію Ватикану про інформацію, отриману від англійських спецслужб: жінка-смертниця, прямувала до Мосула, щоб підірвати себе під час папського візиту. Всього терористів тоді було 2.

В автобіографії Папа Франциск розповідає про гостру розмову зі службою безпеки Ватикану щодо долі терористів-смертників. Понтифік розповідає, що коли він запитав про нападників, командир відповів лаконічно: "Їх тут більше немає". Папа уточнив, що іракська поліція успішно перехопила терористів і знешкодила їх, підірвавши вибухівку.

Це мене вразило: навіть це отруйний плід війни,

– сказав Франциск.

Зрештою Папа Франциск успішно завершив триденний візит до шести міст Іраку, який він назвав "паломництвом миру". Поїздка була забезпечена розгортанням 10 000 іракських поліцейських, а також загальнонаціональною комендантською годиною, щоб стримати поширення COVID-19.