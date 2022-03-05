На Полесье россияне начали инженерные работы: разгораживают пути

Оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Враг начал инженерные работы на Полесье.

Проосийские боевики пытаются разгородить дороги в районе Бородянки. Это делают, вероятно, для того, чтобы продвинуться дальше в направлении Киева.

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Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, оккупационные подразделения остановили в районах:

Шибене;

Катюжанка.

Однако пока российские оккупанты продолжают создавать район обороны.

"На Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки, вероятно с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева" – говорится в сообщении.

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