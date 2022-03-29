Полесское направление: в Генштабе сообщили о новых обстрелах
29 марта 2022 , 19:55Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Российские оккупанты не прекращают попыток наступления на Украину. Правда, из-за огромных потерь предпочитает дальние обстрелы.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, активные наступательные действия на Полесском направлении враг не проводил. Впрочем, оккупанты совершили несколько обстрелов наших позиций.
Читайте также Очень опасная стратегия, – Фесенко о бомбардировке Россией украинских городов
Вражеский огонь
Оккупанты обстреливали подразделения ВСУ в районах Романовки, Горенки, Лычанки, Петрушки, Шпитьки, Мощуна, Новой Буды, Майдановки, Любовичей, Забуяния и Наливайковки.
Кроме того, враг перегруппировывает войска и отчасти выводит их на территорию Беларуси.
Смотрите также – Шойгу снова угрожает странам НАТО