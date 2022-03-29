Полесское направление: в Генштабе сообщили о новых обстрелах

Российские оккупанты не прекращают попыток наступления на Украину. Правда, из-за огромных потерь предпочитает дальние обстрелы.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, активные наступательные действия на Полесском направлении враг не проводил. Впрочем, оккупанты совершили несколько обстрелов наших позиций.

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Вражеский огонь

Оккупанты обстреливали подразделения ВСУ в районах Романовки, Горенки, Лычанки, Петрушки, Шпитьки, Мощуна, Новой Буды, Майдановки, Любовичей, Забуяния и Наливайковки.

Кроме того, враг перегруппировывает войска и отчасти выводит их на территорию Беларуси.

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