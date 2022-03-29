Як повідомили у Генштабі ЗСУ, активних наступальних дій на Поліському напрямку ворог не проводив. Втім, окупанти здійснили кілька обстрілів наших позицій.
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Ворожий вогонь
Окупанти обстрілювали підрозділи ЗСУ у районах Романівки, Горенки, Личанки, Петрушки, Шпитьки, Мощуна, Нової Буди, Майданівки, Любовичів, Забуяння та Наливайківки.
Окрім того, ворог перегруповує війська та частково виводить їх на територію Білорусі.
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