На Полесском направлении оккупанты уже не наступают, – Генштаб ВСУ
12 марта 2022 , 00:46Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники не отмечают больше никаких наступательных действий со стороны российских оккупантов на Полесском направлении.
Такую оперативную информацию по состоянию на полночь 11 марта относительно российского вторжения сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Однако противник все еще продолжает удерживать рубеж в районе таких населенных пунктов:
- Полесское;
- Кухари;
- Бородянка;
- Андреевка;
- Мотыжин;
- Гореничи;
- Буча;
- Демидов.
Враг даже пытался перегруппировать свои войска и восстановить боеспособность.
Впрочем, на Полесском направлении украинские защитники их остановили, поэтому враг там уже не наступает.
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