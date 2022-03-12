На Полесском направлении оккупанты уже не наступают, – Генштаб ВСУ

Украинские защитники не отмечают больше никаких наступательных действий со стороны российских оккупантов на Полесском направлении.

Такую оперативную информацию по состоянию на полночь 11 марта относительно российского вторжения сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Однако противник все еще продолжает удерживать рубеж в районе таких населенных пунктов:

Полесское;

Кухари;

Бородянка;

Андреевка;

Мотыжин;

Гореничи;

Буча;

Демидов.

Враг даже пытался перегруппировать свои войска и восстановить боеспособность.

Впрочем, на Полесском направлении украинские защитники их остановили, поэтому враг там уже не наступает.

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