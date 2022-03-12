На Полесском направлении оккупанты уже не наступают, – Генштаб ВСУ

12 марта 2022 , 00:46
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники не отмечают больше никаких наступательных действий со стороны российских оккупантов на Полесском направлении.

Такую оперативную информацию по состоянию на полночь 11 марта относительно российского вторжения сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Однако противник все еще продолжает удерживать рубеж в районе таких населенных пунктов:

  • Полесское;
  • Кухари;
  • Бородянка;
  • Андреевка;
  • Мотыжин;
  • Гореничи;
  • Буча;
  • Демидов.

Враг даже пытался перегруппировать свои войска и восстановить боеспособность.

Впрочем, на Полесском направлении украинские защитники их остановили, поэтому враг там уже не наступает.

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Автор: Аліна Оліховська