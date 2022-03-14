На Полесском направлении россияне восстанавливают боеспособность, опасаясь контрнаступления ВСУ

На Полесском направлении подразделения оккупантов восстанавливают боеспособность и перегруппируют войска. Боятся внезапных действий ВСУ.

Поэтому враг активно ведет разведку, сообщили в Генштабе.

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Кроме того, орки совершенствуют логистическое обеспечение.

Россияне массово отказываются ехать в Украину

Фиксируют случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину". Несмотря на обещания предоставления статуса "ветерана войны", дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада, военные начинают прозревать и боятся сюда соваться.

Важно – Впереди большие бои, но мы уже побеждаем, – офицер ВСУ: