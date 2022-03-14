Через це ворог активно веде розвідку, повідомили у Генштабі.

До теми Росія направляє стратегічні резерви до українських кордонів, щоб доукомлектувати свої війська

Крім того, орки удосконалюють логістичне забезпечення.

Росіяни масово відмовляються їхати в Україну

Фіксують випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну". Попри обіцянки надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу, військові починають прозрівати та бояться сюди сунутись.

Важливо – Попереду великі бої, але ми вже перемагаємо, – офіцер ЗСУ: