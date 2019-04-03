Полет Бойко и Медведчука в Москву: как отреагировал кум Путина

Юрий Бойко, экс-регионал, летал вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком в Москву. Однако только после этого полета, правительство решило запретить авиарейсы частными самолетами в страну-агрессора и расследовать дело.

Медведчук о перелетах в Россию

Медведчук рассказал, что его самолет зарегистрирован на острове Аруба, который принадлежит Нидерландам, поэтому никаких законов не нарушил.

Российские самолеты и раньше видели в киевских аэропортах. В январе 2016 года в Борисполе приземлялся борт, который возит российских чиновников. Кум Путина Виктор Медведчук бывает в Москве по несколько раз в неделю, вылетая на частном Falcon 900 с VIP-терминала в Жулянах.

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Также Виктор Медведчук является неофициальным переговорщиком Петра Порошенко с Владимиром Путиным. Очевидно, что его полеты всех чиновников устраивают.

Заявление ГПУ и ГБР

Генпрокурор Луценко сразу пообещал открыть уголовное производство за незаконное пересечение границы. Однако теперь в ГПУ обещания уже не помнят. Говорят, что оснований начинать дело не нашли, а заняться этим делом должно ГБР.

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Государственное бюро расследований свое производство открыло, но против пограничной и авиационной служб. Подозревают их в злоупотреблении властью, когда позволили чартеру вылететь в Россию.

Речь идет о возможном нарушении предусмотренного решением от 25 ноября 2015 года по признакам уголовного преступления и предусмотренного Уголовным кодексом Украины,

– пояснила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

В авиаслужбе утверждали, что, предоставляя разрешение на выполнение перелетов, действовали исключительно в пределах компетенции и на основании тех нормативно-правовых актов, которые регламентируют соответствующие процедуры.



Юрий Бойко и Виктор Медведчук

Почему Бойко и Медведчук летали в Москву

Юрий Бойко и Виктор Медведчук, несмотря на войну и запрет прямых перелетов, гостили в Москве и вели переговоры с российскими властями.

Чтобы больше таких полетов не происходило, на заседании правительства приняли установить запрет осуществлять нерегулярные перелеты. За исключением рейсов необходимых для обеспечения действий ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного Креста.



Бойко и Медведчук на встрече в Москве

В октябре 2015 года авиакомпаниям и самолетам с российской регистрацией запретили курсировать, а также вылетать или приземляться на аэродромах территории Украины. Россия ответила таким же правилами, но о нерегулярных рейсах и суде с регистрацией не в Украине или России ничего не указывали.

Если самолет не украинской регистрации подал заявку на перелет на территорию Российской Федерации, то такой рейс будет легальным,

– пояснил эксперт по вопросам авиационной безопасности Богдан Долинце.

Все граждане летают с пересадками в Беларусь, но не Бойко с Медведчуком. Перед первым туром выборов президента, на которых баллотировался Бойко, они вылетали из киевского аэропорта в Москву. Там состоялась встреча с премьером России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы поговорить о поставках газа.

Почему между Украиной и Россией не курсируют самолеты?​

16 сентября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских авиакомпаний, в том числе крупнейшей – "Аэрофлота". Аналогичные санкции введены в отношении государственных авиакомпаний России. А 25 сентября Кабинет министров запретил полеты в Украину ряду российских авиакомпаний.



В свою очередь, Росавиация с 25 октября 2015 года полностью запретила авиакомпаниям Украины использовать воздушное пространство России. В ноябре того же года Госавиаслужба Украины сообщила российской стороне о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.