00:18
4 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
      Вєсті Кремля
      22:14, 3 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, 3 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Полет Бойко и Медведчука в Москву: как отреагировал кум Путина

      55 Читати новину українською

      Юрий Бойко, экс-регионал, летал вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком в Москву. Однако только после этого полета, правительство решило запретить авиарейсы частными самолетами в страну-агрессора и расследовать дело.

      Медведчук о перелетах в Россию

      Медведчук рассказал, что его самолет зарегистрирован на острове Аруба, который принадлежит Нидерландам, поэтому никаких законов не нарушил.

      Российские самолеты и раньше видели в киевских аэропортах. В январе 2016 года в Борисполе приземлялся борт, который возит российских чиновников. Кум Путина Виктор Медведчук бывает в Москве по несколько раз в неделю, вылетая на частном Falcon 900 с VIP-терминала в Жулянах.

      Читайте также: Почему Медведчуку и Бойко разрешили вылететь в Москву: объяснение Авиаслужбы

      Также Виктор Медведчук является неофициальным переговорщиком Петра Порошенко с Владимиром Путиным. Очевидно, что его полеты всех чиновников устраивают.

      Заявление ГПУ и ГБР

      Генпрокурор Луценко сразу пообещал открыть уголовное производство за незаконное пересечение границы. Однако теперь в ГПУ обещания уже не помнят. Говорят, что оснований начинать дело не нашли, а заняться этим делом должно ГБР.

      Читайте также: В России ответили на запрет нерегулярных авиаперелетов из Украины

      Государственное бюро расследований свое производство открыло, но против пограничной и авиационной служб. Подозревают их в злоупотреблении властью, когда позволили чартеру вылететь в Россию.

      Речь идет о возможном нарушении предусмотренного решением от 25 ноября 2015 года по признакам уголовного преступления и предусмотренного Уголовным кодексом Украины,
      – пояснила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

      В авиаслужбе утверждали, что, предоставляя разрешение на выполнение перелетов, действовали исключительно в пределах компетенции и на основании тех нормативно-правовых актов, которые регламентируют соответствующие процедуры.

      Бойко та Медведчук
      Юрий Бойко и Виктор Медведчук

      Почему Бойко и Медведчук летали в Москву

      Юрий Бойко и Виктор Медведчук, несмотря на войну и запрет прямых перелетов, гостили в Москве и вели переговоры с российскими властями.

      Чтобы больше таких полетов не происходило, на заседании правительства приняли установить запрет осуществлять нерегулярные перелеты. За исключением рейсов необходимых для обеспечения действий ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного Креста.

      Бойко, Медведчук
      Бойко и Медведчук на встрече в Москве

      В октябре 2015 года авиакомпаниям и самолетам с российской регистрацией запретили курсировать, а также вылетать или приземляться на аэродромах территории Украины. Россия ответила таким же правилами, но о нерегулярных рейсах и суде с регистрацией не в Украине или России ничего не указывали.

      Если самолет не украинской регистрации подал заявку на перелет на территорию Российской Федерации, то такой рейс будет легальным,
      – пояснил эксперт по вопросам авиационной безопасности Богдан Долинце.

      Все граждане летают с пересадками в Беларусь, но не Бойко с Медведчуком. Перед первым туром выборов президента, на которых баллотировался Бойко, они вылетали из киевского аэропорта в Москву. Там состоялась встреча с премьером России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы поговорить о поставках газа.

      Почему между Украиной и Россией не курсируют самолеты?​
      16 сентября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских авиакомпаний, в том числе крупнейшей – "Аэрофлота". Аналогичные санкции введены в отношении государственных авиакомпаний России. А 25 сентября Кабинет министров запретил полеты в Украину ряду российских авиакомпаний.

      В свою очередь, Росавиация с 25 октября 2015 года полностью запретила авиакомпаниям Украины использовать воздушное пространство России. В ноябре того же года Госавиаслужба Украины сообщила российской стороне о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.

      blog_ava
      Зеленский вызвал Порошенко на дебаты: видео
      3 апреля
      6764
      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Бойко Украина – Россия Новости России авиация Владимир Путин Государственное бюро расследований ГПУ Юрий Луценко Алексей Миллер Дмитрий Медведев Виктор Медведчук Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 3 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Выборы в Украине: в чем проявляется сходство с США и Европой
      сегодня , 00:00 Выборы в Украине: в чем проявляется сходство с США и Европой
      Іван Яковина 28
      Главные новости 3 апреля: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, цену на газ снизили
      3 апреля , 22:58 Главные новости 3 апреля: Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, цену на газ снизили
      460
      Российские паспорта для луганчан, как соска голодному ребенку
      3 апреля , 22:00 Российские паспорта для луганчан, как соска голодному ребенку
      Ольга Черненко 329
      Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      3 апреля , 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик 1075
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      3 апреля , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 6367
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Движение по автомобильным дорогам из-за снегопадов ограничено уже в 5 областях
       30 декабря 2014 , 22:52
      BMW тестирует электрический кроссовер iX3
       31 октября 2018 , 19:52
      Главные новости футбола 2 февраля: Барселона, Ювентус и Бавария неожиданно потеряли очки, Зозуля и Кравец забили
       3 февраля , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук