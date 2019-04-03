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      Політ Бойка й Медведчука до Москви: як відреагував кум Путіна

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      Юрій Бойко, екс-регіонал, літав разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком до Москви. Проте тільки після цього польоту, уряд вирішив заборонити авіарейси приватними літаками до країни-агресора та розслідувати справу.

      Медведчук про перельоти до Росії

      Медведчук розповів, що його літак зареєстрований на острові Аруба, який належить Нідерландам, тому жодних законів не порушив.

      Російські літаки й раніше бачили на київських летовищах. У січні 2016 року в Борисполі приземлявся борт, який возить російських високопосадовців. Кум Путіна Віктор Медведчук буває у Москві по кілька разів на тиждень, вилітаючи на приватному Falcon 900 з VIP-терміналу в Жулянах.

      Читайте також: Чому Медведчуку і Бойку дозволили вилетіти до Москви: пояснення Авіаслужби

      Також Віктор Медведчук є неофіційним перемовником Петра Порошенка з Володимиром Путіном. Очевидно, що його польоти усіх чиновників влаштовують.

      Заява ГПУ та ДБР

      Генпрокурор Луценко одразу пообіцяв відкрити кримінальне провадження за незаконний перетин кордону. Проте тепер в ГПУ обіцянки вже не пам'ятають. Кажуть, що підстав починати справу не знайшли, а зайнятися цією справою має ДБР.

      Читайте також: У Росії відповіли на заборону нерегулярних авіаперельотів з України

      Державне бюро розслідувань своє провадження відкрило, але проти прикордонної та авіаційної служб. Підозрюють їх у зловживанні владою, коли дозволили чартеру вилетіти до Росії.

      Мова йде про можливе порушення передбачене рішенням від 25 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення та передбаченого Кримінальним кодексом України,
      – пояснила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

      В авіаслужбі стверджували, що, надаючи дозвіл на виконання перельотів, діяли виключно в межах компетенції та на підставі тих нормативно-правових актів, які регламентують відповідні процедури.

      Бойко та Медведчук
      Юрій Бойко та Віктор Медведчук

      Чому Бойко та Медведчук літали до Москви

      Юрій Бойко та Віктор Медведчук, незважаючи на війну та заборону прямих перельотів, гостювали в Москві та вели перемовини з російською владою.

      Щоб більше таких польотів не відбувалося, на засіданні уряду ухвалили встановити заборону здійснювати нерегулярні перельоти. За винятком рейсів необхідних для забезпечення дій ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Червоного Хреста.

      Бойко, Медведчук
      Бойко та Медведчук на зустрічі в Москві

      У жовтні 2015 року авіакомпаніям та літакам з російською реєстрацією заборонили курсувати, а також вилітати чи приземлятися на летовищах території України. Росія відповіла такими ж правилами, але про нерегулярні рейси та судна з реєстрацією не в Україні чи Росії нічого не вказували.

      Якщо літак не української реєстрації подав заявку на переліт на територію Російської Федерації, то такий рейс буде легальним,
      – пояснив експерт з питань авіаційної безпеки Богдан Долінце.

      Усі громадяни літають з пересадками у Білорусії, але не Бойко з Медведчуком. Перед першим туром виборів президента, на яких балотувався Бойко, вони вилітали із київського аеропорту до Москви. Там відбулася зустріч з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим та головою "Газпрому" Олексієм Міллером, аби поговорити про постачання газу.

      Чому між Україною та Росією не курсують літаки?16 вересня 2015 року Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції проти низки російських авіакомпаній, в тому числі найбільшої – "Аерофлоту". Аналогічні санкції введені щодо державних авіакомпаній Росії. А 25 вересня Кабінет міністрів заборонив польоти в Україну низки російських авіакомпаній.

      У свою чергу, Росавіація з 25 жовтня 2015 року повністю заборонила авіакомпаніям України використовувати повітряний простір Росії. У листопаді того ж року Державіаслужба України повідомила російській стороні про заборону транзиту через Україну для авіакомпаній РФ з 26 листопада.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Бойко Україна – Росія Новини Росії авіація Володимир Путін Віктор Медведчук Дмитро Медведєв Олексій Міллер Юрій Луценко ГПУ Державне бюро розслідувань Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 3 квітня
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