Turkish Airlines отменила рейсы в россию и беларусь до конца года
27 сентября 2022 , 13:36Читати новину українською
Источник:Turkish Airlines
Россия и беларусь становятся странами, занавес над которыми все больше опускается. Все из-за совместного нападения на Украину.
Эти два государства уже почти не посещают иностранцы, а также сами россияне и белорусы не могут уезжать куда хотят. Теперь еще одна авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в россию и беларусь до конца года.
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В какие города не будут летать самолеты
На сайте компании сообщили, что отменяют рейсы в белорусскую столицу Минск до конца года.
Что касается россии, то не будут летать в Сочи, Ростов и Екатеринбург.
Также из-за войны и из-за того, что россия и беларусь атакуют нас ракетами, отменили рейсы и в Украину.
В россию хочет летать компания из Молдовы
- Авиакомпания Air Moldova анонсировала возобновление авиарейсов в Москву. Это произойдет 1 октября.
- Air Moldova заявила, что приняла такое решение после многочисленных обращений граждан Молдовы, желающих вернуться домой. Известно, что авиакомпания была когда-то государственной. Сейчас она приватизирована.