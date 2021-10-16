Во время дискуссии в Сейме глава польского правительства Моравецкий заявил, что таким способом оппозиция Польши пытается бороться с властью. Между тем провластная коалиция никогда не ставила на повестку дня вопрос выхода Польши из ЕС.

Заметьте Политические кризисы и проблемы объединения: Польша и Венгрия разрушают общеевропейские правила

Polexit – это фейкньюс, самая обычная ложь,

– подчеркнул Моравецкий.

Политик отметил, что речь идет о "большой лжи Дональда Туска". По словам Моравецкого, оппозиционная "Гражданская платформа" не имеет программы действий. Именно поэтому она придумывает демонов, а потом пытается с ними бороться.

Моравецкий также отметил: оппозиция хочет, чтобы Польша покорно стояла в углу и соглашалась на все, что говорят в ЕС.

Решения Польши угрожают разрушить Евросоюз

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова тем временем заявила, что решение Конституционного суда Польши относительно приоритета национального законодательства над европейским вызывает беспокойство.

Такие действия страны представляют угрозу для Польши.

По словам Юровой, "если мы не будем отстаивать в ЕС принцип, что одинаковые правила соблюдаются одинаково везде в Европе, вся Европа начнет разрушаться".

Заметьте! В Польше 10 октября состоялась масштабная акция "Остаюсь в ЕС". Участие в ней приняли около 100 тысяч поляков.