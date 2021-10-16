Во время дискуссии в Сейме глава польского правительства Моравецкий заявил, что таким способом оппозиция Польши пытается бороться с властью. Между тем провластная коалиция никогда не ставила на повестку дня вопрос выхода Польши из ЕС.
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Polexit – это фейкньюс, самая обычная ложь,
– подчеркнул Моравецкий.
Политик отметил, что речь идет о "большой лжи Дональда Туска". По словам Моравецкого, оппозиционная "Гражданская платформа" не имеет программы действий. Именно поэтому она придумывает демонов, а потом пытается с ними бороться.
Моравецкий также отметил: оппозиция хочет, чтобы Польша покорно стояла в углу и соглашалась на все, что говорят в ЕС.
Решения Польши угрожают разрушить Евросоюз
- Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова тем временем заявила, что решение Конституционного суда Польши относительно приоритета национального законодательства над европейским вызывает беспокойство.
- Такие действия страны представляют угрозу для Польши.
- По словам Юровой, "если мы не будем отстаивать в ЕС принцип, что одинаковые правила соблюдаются одинаково везде в Европе, вся Европа начнет разрушаться".