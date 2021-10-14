"Зеленые" и "Свободные демократы" не могут договориться относительно размера государственных расходов и налогов. Социал-демократы не становятся ни на одну сторону.

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"Количество точек соприкосновения увеличилось, а количество разногласий уменьшилось, но до сих пор остаются вопросы, требующие разъяснения и решения", – отметил генсекретарь партии "Зеленых" Михаэль Кельнер.

Германия оказалась на распутье

Второй финалист выборов в Бундестаг – партия канцлера Ангелы Меркель ХДС, которую не пригласили в коалицию, взялась обновлять свое руководство после проигрыша на выборах. В начале ноября 2019 года христианские демократы должны определиться с тем, кто вместо Армина Лашета будет возглавлять партию.

Германия оказалась на распутье. Пока никто не знает, какой будет правящая коалиция и кто заменит Меркель на посту канцлера на ближайшие 4 года.

Демократия не существует сама по себе. Мы должны работать над этим вместе снова и снова – каждый день,

– сказала Меркель.

Что происходит в Чехии

Неопределенность с демократией теперь и в Чехии. Там тоже не могут сформировать правительство после парламентских выборов. Партия действующего премьера Андрея Бабиша после скандальных разоблачений Pandora Papers уступила Оппозиционному блоку "Вместе", хотя разрыв между ними всего лишь несколько процентных пунктов.

Блок "Вместе" уже договорился с третьим финалистом парламентских выборов – либеральной коалицией партии "Пиратов" и движения "Старосты и независимые" – о формировании коалиции и правительства, но дело на паузу поставил президент.

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По чешским законам именно он запускает процесс создания кабмина. Для этого предоставляет мандат победителю парламентских выборов, но сразу после них президент Чехии Милош Земан попал в больницу в тяжелом состоянии. За несколько часов до этого с ним разговаривал Андрей Бабиш.

После встречи с президентом действующий премьер заявил, что именно ему поручат формирование правительства. Сам же Земан заявлений из больницы пока не делает.

Президент играет ключевую роль в формировании правительства. Его проблемы со здоровьем конечно же усложняют процесс, но даже если он был бы на 100% здоров и принимал активное участие в политическом процессе, мы знаем из его предыдущих заявлений, что он не был готов утвердить правительство, которое ему предложило бы коалиционное большинство. Вместо этого он планировал поддержать партию, которая получила больше мандатов – то есть Бабиша. Петер Юст профессор университета Метрополитен в Праге

Польше не нравятся условия

Однако только политические кризисы в Германии и Чехии создают проблемы для объединенной Европы. Польша начала расшатывать основополагающие основы ЕС.

Польский конституционный суд постановил, что 4 пункта соглашения о создании европейского объединения противоречат главному закону страны, а польское законодательство имеет приоритет над европейским. В ответ Еврокомиссия пригрозила привлечь Варшаву к суду за нарушение того же соглашения об образовании ЕС.

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Кроме того, Брюссель лишит Польшу финансирования. Польские власти в свою очередь начали судебную тяжбу с Еврокомиссией, чтобы не остаться без евроденег.

"Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равных правил придерживаются одинаково везде в Европе, вся Европа начнет разрушаться", – сказала комиссар ЕС по правосудию Вера Юрова.

Какие претензии у Венгрии

Помогает Польше разрушать общеевропейские правила и Венгрия. Будапешт присоединился к польскому иску против Еврокомиссии.

И в Польше, и в Венгрии у власти ультраконсервативные партии. Они не год добиваются большего суверенитета и независимости от Брюсселя. Венгрия часто блокировала принятие в ЕС программ по распределению мигрантов.

Будапешт и Варшава сопротивляются внедрению европейских норм в отношении ЛГБТ-сообществ. Долгое время раскол внутри ЕС сдерживала Ангела Меркель, но она идет из большой политики. Сейчас лидерские функции в европейском объединены на себя стремится перенять Эммануэль Макрон, и его позиции внутри самой Франции шаткие.

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Весной 2022 года его ожидают президентские выборы. Пока соцопросы демонстрируют невысокую поддержку президента среди французов.

"Если он проиграет выборы, нам надо ожидать какого-то нового лидера. И станет ли он преемником Меркель – это большой вопрос", – отметил эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

Что делать Украине

Объединенная Европа оказалась на распутье: либо усиливать дальше интеграцию и переходить не только от экономического и политического объединения, но и к оборонному ценою уступок в суверенитете, либо продолжить тренд на ослабление связей внутри объединения. Здесь возможны несколько вариантов развития событий.

"Возможно наднациональные структуры ЕС победят в этой битве, и мы увидим Европейский Союз через 10 – 12 лет намного сильнее чем сегодня, – сказал Куса.

Или же объединенная Европа вернется к состоянию 1960 годов, когда на континенте существовал ряд региональных экономических и политических объединений. Такие европейские тренды должны принять во внимание и в Киеве.

Это ставит вопрос и Украине, будет ли нас устраивать тот вид Европейского Союза, который он будет иметь через какое-то время в результате вот этих всех политических кризисов,

– добавил эксперт.

Стоит начать искать ответ на этот вопрос уже сейчас, чтобы не оказаться, как и прежде на обочине европейской политики.