"Зелені" і "Вільні демократи" не можуть домовитися щодо розміру державних витрат і податків. Соціал-демократи не стають на жоден бік.

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"Кількість точок дотику збільшилася, а кількість розбіжностей зменшилася, але до цього часу залишаються питання, які потребують роз'яснення і вирішення", – зазначив генсекретар партії "Зелених" Міхаель Кельнер.

Німеччина опинилася на роздоріжжі

Другий фіналіст виборів до Бундестагу – партія канцлерки Ангели Меркель ХДС, яку не запросили до коаліції, взялася оновлювати своє керівництво після програшу на виборах. На початку листопада 2019 року християнські демократи мають визначитися з тим, хто замість Арміна Лашета очолюватиме партію.

Німеччина опинилася на роздоріжжі. Поки ніхто не знає, якою буде урядова коаліція і хто замінить Меркель на посаді канцлера на найближчі 4 роки.

Демократія не існує сама по собі. Ми маємо працювати над цим разом знову і знову – кожного дня,

– сказала Меркель.

Що відбувається в Чехії

Невизначеність з демократією тепер і в Чехії. Там теж не можуть сформувати уряд після парламентських виборів. Партія чинного прем'єра Андрія Бабіша після скандальних викриттів Pandora Papers поступилася опозиційному блоку "Разом", хоча розрив між ними всього лише кілька відсоткових пунктів.

Блок "Разом" вже домовився з третім фіналістом парламентських перегонів – ліберальною коаліцією партії "Піратів" та руху "Старости й незалежні" – про формування коаліції та уряду, але справу на паузу поставив президент.

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За чеськими законами саме він запускає процес створення кабміну. Для цього надає мандат переможцю парламентських виборів, але відразу після них президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні у тяжкому стані. За кілька годин до цього з ним розмовляв Андрій Бабіш.

Після зустрічі з президентом чинний прем'єр заявив, що саме йому доручать формування уряду. Сам же Земан заяв з лікарні поки не робить.

Президент відіграє ключову роль у формуванні уряду. Його проблеми зі здоров'ям звісно ж ускладнюють процес, але навіть якщо він був би на 100% здоровий і брав активну участь в політичному процесі, ми знаємо з його попередніх заяв, що він не був готовий затвердити уряд, який йому запропонувала б коаліційна більшість. Натомість він планував підтримати партію, яка отримала більше мандатів – тобто Бабіша. Петер Юст професор університету Метрополітен у Празі

Польщі не подобаються умови

Однак лише політичні кризи в Німеччині й Чехії створюють проблеми для об'єднаної Європи. Польща почала розхитувати засадничі основи ЄС.

Польський конституційний суд постановив, що 4 пункти угоди про утворення європейського об'єднання суперечать головному закону країни, а польське законодавство має пріоритет над європейським. У відповідь Єврокомісія пригрозила притягнути Варшаву до суду за порушення тієї ж угоди про утворення ЄС.

До речі Правила ЄС втрачають пріоритет на території Польщі

Крім того, Брюссель позбавить Польщу фінансування. Польська влада своєю чергою почала судову тяганину з Єврокомісією, аби не залишитися без єврогрошей.



"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівних правил дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне руйнуватися", – сказала комісар ЄС з правосуддя Вера Юрова.

Які претензії в Угорщині

Допомагає Польщі руйнувати загальноєвропейські правила й Угорщина. Будапешт приєднався до польського позову проти Єврокомісії.

І в Польщі, і в Угорщині при владі ультраконсервативні партії. Вони не рік домагаються більшого суверенітету і незалежності від Брюсселя. Угорщина часто блокувала ухвалення в ЄС програм з розподілення мігрантів.

Будапешт і Варшава пручаються запровадженню європейських норм стосовно ЛГБТ-спільнот. Довгий час розкол всередині ЄС стримувала Ангела Меркель, але вона йде з великої політики. Наразі лідерські функції в європейському об'єднані на себе прагне перейняти Еммануель Макрон, та його позиції всередині самої Франції хиткі.

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Весною 2022 року на нього очікують президентські вибори. Поки соцопитування демонструють невисоку підтримку президента серед французів.

"Якщо він програє вибори, нам треба очікувати якогось нового лідера. І чи стане він наступником Меркель – це велике питання", – зазначив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Що робити Україні

Об'єднана Європа опинилася на роздоріжжі: чи посилювати далі інтеграцію і переходити не лише від економічного і політичного об'єднання, а й до оборонного ціною поступок в суверенітеті, чи продовжити тренд на послаблення зв'язків всередині об'єднання. Тут можливі кілька варіантів розвитку подій.

"Можливо наднаціональні структури ЄС переможуть в цій битві й ми побачимо Європейський Союз через 10 – 12 років набагато сильнішим ніж сьогодні, – сказав Куса.

Або ж об'єднана Європа повернеться до стану 1960 років, коли на континенті існувала низка регіональних економічних і політичних об'єднань. Такі європейські тренди повинні взяти до уваги й в Києві.

Це ставить питання й Україні, чи нас влаштовуватиме той вигляд Європейського Союзу, який він матиме через якийсь час в результаті ось цих всіх політичних криз,

– додав експерт.

Варто почати шукати відповідь на це запитання вже зараз, аби не опинитися як і раніше на узбіччі європейської політики.