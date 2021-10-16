Під час дискусії в Сеймі заявив глава польського уряду Моравецький заявив, що таким способом опозиція Польщі намагається боротися з владою. Тим часом провладна коаліція ніколи не ставила на порядок денний питання виходу Польщі з ЄС.

Зауважте Політичні кризи та проблеми об'єднання: Польща та Угорщина руйнують загальноєвропейські правила

Polexit – це фейкньюс, звичайнісінька брехня,

– наголосив Моравецький.

Політик зважив, що мовиться про "велику брехню Дональда Туска". За словами Моравецького, опозиційна “Громадянська платформа” не має програми дій. Саме тому вона придумує демонів, а потім намагається з ними боротися.

Моравецький також наголосив: опозиція хоче, щоб Польща покірно стояла у кутку та погоджувалася на все, що кажуть у ЄС.

Рішення Польщі загрожують "зруйнувати" Євросоюз

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова тим часом заявила, що рішення Конституційного суду Польщі щодо пріоритету національного законодавства над європейським викликає занепокоєння.

Такі дії країни становлять загрозу для Польщі.

За словами Юрової, "якщо ми не відстоюватимемо в ЄС принцип, що однакові правила дотримуються однаково скрізь у Європі, вся Європа почне руйнуватися".

Зауважте! У Польщі 10 жовтня відбулася масштабна акція "Залишаюся в ЄС". Участь у ній взяли близько 100 тисяч поляків.