Полгода войны в Украине: что изменилось для российских оккупантов

По фронту. Именно по фронту, в понимании активных действий противника, а не обобщённо как о театре боевых действий.

Думаю, стоит обратить ваше внимание, что на 6-й месяц войны, фронт возможности вести активные боевые действия оккупантами сузился в среднем до 10 километров.

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Что изменилось

Например. Сейчас самые горячие локации это Бахмут и Авдеевка. Но фронт, по которому РОВ могут вести штурмовые действия, составляет на каждой из локаций до 10 километров.

На Харьковском и Запорожском плацдармах этот показатель менее 10 километров, да и интенсивность там на порядок ниже, чем, например, в районе Песок или Соледара.

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Как было раньше

А ведь, казалось бы, буквально три месяца назад российские оккупационные войска (РОВ) могли вести интенсивные штурмовые, наступательные действия по фронту до 30 километров.

Четыре месяца назад фронт интенсивных боевых действий мог превышать 40 километров на одной локации.

Интересно, какова будет ситуация с фронтами возможностей у РОВ, например, через месяца 2 – 3?

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