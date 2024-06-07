Лейтенантку полиции смыло волной на пирсе в Одессе 2 июня. Спасатели сразу начали поиски, но тело нашли только через 3 дня.

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Полицейскую из Ровенской области провели в последний путь

Александру Олещук провели в последний путь 7 июня в селе Белев Ровенского района. На церемонию прощания с полицейской пришли родные, близкие и коллеги. Молодой лейтенантке полиции навсегда останется 20 лет.

В полиции рассказали, что Александра в 2023 году только закончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ровенского РУП.

Молодая, упорная, старательная, веселая, позитивная и добрая: такой ее запомнят коллеги. Сердца же родных разрываются от боли. Вечная память тебе, Саша... Искренние соболезнования семье и близким. Скорбим вместе с вами,

– выразили соболезнования в полиции.

На Ровненщине попрощались с Александрой Олещук / Фото Полиции Ровненской области

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Александры Олещук. Вечная и светлая память!

Полицейскую смыло на пирсе в Одессе: что известно