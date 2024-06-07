Лейтенантку полиции смыло волной на пирсе в Одессе 2 июня. Спасатели сразу начали поиски, но тело нашли только через 3 дня.
К теме Молодая полицейская, которую волной снесло в море в Одессе, была сиротой, – СМИ
Полицейскую из Ровенской области провели в последний путь
Александру Олещук провели в последний путь 7 июня в селе Белев Ровенского района. На церемонию прощания с полицейской пришли родные, близкие и коллеги. Молодой лейтенантке полиции навсегда останется 20 лет.
В полиции рассказали, что Александра в 2023 году только закончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ровенского РУП.
Молодая, упорная, старательная, веселая, позитивная и добрая: такой ее запомнят коллеги. Сердца же родных разрываются от боли. Вечная память тебе, Саша... Искренние соболезнования семье и близким. Скорбим вместе с вами,
– выразили соболезнования в полиции.
На Ровненщине попрощались с Александрой Олещук / Фото Полиции Ровненской области
Полицейскую смыло на пирсе в Одессе: что известно
- В Одессе во время отдыха на пляже "Аркадия" вечером 2 июня 20-летнюю лейтенантку полиции из Ровненской области смыло волной с пирса. Момент падения девушки в море попал на видео. Трагедия произошла, когда девушка фотографировалась на пирсе, и была вне службы.
- Как сообщали в СМИ, Александра Олещук была в Одессе вместе с друзьями. Они пошли на пляж "Аркадия", чтобы отдохнуть. Однако после шторма море было неспокойное, и когда полицейская начала фотографироваться, волна сбила ее с ног.
- В Единый реестр досудебных расследований следователи в тот же день внесли сведения по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "пропала без вести".
- Тело полицейской искали 3 дня. Спасатели обнаружили его 5 июня неподалеку от места, где произошла трагедия.
- Известно, что Александра была сиротой. Ее воспитанием занималась бабушка.