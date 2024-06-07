Лейтенантку поліції змило хвилею на пірсі в Одесі 2 червня. Рятувальники відразу почали пошуки, але тіло знайшли лише через 3 дні.

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Поліцейську з Рівненщини провели в останню путь

Олександру Олещук провели в останню путь 7 червня в селі Білів Рівненського району. На церемонію прощання з поліцейською прийшли рідні, близькі й колеги. Молодій лейтенантці поліції назавжди залишиться 20 років.

У поліції розповіли, що Олександра у 2023 році тільки закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ та була призначена на посаду дільничного офіцера поліції Рівненського РУП.

Молода, завзята, старанна, весела, позитивна й добра: такою її запам'ятають колеги. Серця ж рідних розриваються від болю. Вічна пам'ять тобі, Сашо… Щирі співчуття родині та близьким. Сумуємо разом із вами,

– висловили співчуття в поліції.

На Рівненщині попрощалися з Олександрою Олещук / Фото Поліції Рівненської області

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним і близьким Олександри Олещук. Вічна та світла пам'ять!

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