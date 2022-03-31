Полицейские под российскими обстрелами вынесли тела 14 погибших в Ирпене

В Киевской области полицейские под обстрелами вынесли 14 тел погибших. Это произошло в городе Ирпень 29 марта.

Правоохранители вместе с представителями местных властей и работниками ГСЧС пошли на этот шаг, несмотря на обстрелы врага. В частности, оккупанты вели огонь из минометов.

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В Киевской области полиция и ГСЧС вынесли тела жертв под обстрелами

У них получилось деблокировать город в Киевской области и в результате вывезли из Ирпеня тела 14 мирных жителей. Тела всех жертв доставили к судмедэкспертам с целью:

выяснения причин смерти,

идентификации,

поиска их родственников.

Полиция Киевщины сообщила, что, несмотря на постоянную опасность, правоохранители из области продолжают нести службу и всегда готовы прийти на помощь.

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