Полицейские под российскими обстрелами вынесли тела 14 погибших в Ирпене
Источник:Полиция Киевской области
В Киевской области полицейские под обстрелами вынесли 14 тел погибших. Это произошло в городе Ирпень 29 марта.
Правоохранители вместе с представителями местных властей и работниками ГСЧС пошли на этот шаг, несмотря на обстрелы врага. В частности, оккупанты вели огонь из минометов.
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В Киевской области полиция и ГСЧС вынесли тела жертв под обстрелами
У них получилось деблокировать город в Киевской области и в результате вывезли из Ирпеня тела 14 мирных жителей. Тела всех жертв доставили к судмедэкспертам с целью:
- выяснения причин смерти,
- идентификации,
- поиска их родственников.
Полиция Киевщины сообщила, что, несмотря на постоянную опасность, правоохранители из области продолжают нести службу и всегда готовы прийти на помощь.
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