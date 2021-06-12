Переправляли людей через госграницу: полицейские на Волыни разоблачили незаконную схему

На Волыни правоохранители 12 июня совершили сразу 8 санкционированных обысков. Полицейские пришли к людям, которых подозревают в организации схемы по незаконной переправке людей через границу.

К обыскам пришлось привлечь спецназовцев. Так, полицейским удалось разоблачить масштабную схему незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

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Как действовала схема

Группа местных жителей приграничных сел Волыни организовала незаконную переправку завербованных лиц через госграницу. Их снаряжали сигаретами и лодками и помогали через реку Западный Буг попасть в соседнее государство.

В Польше сигареты реализовывали и получали в среднем, от одного ящика табака, до тысячи долларов США. В нацполиции говорят, что задокументировали уже 5 таких эпизодов,

- отметили правоохранители.

Во время обысков в восьми фигурантов дела нашли:

мобильные терминалы,

радиоуправляемые самолеты,

бинокли,

тепловизоры,

радиостанции,

надувные лодки и жилеты для плавания,

ружья и патроны.

Также правоохранители изъяли транспортные средства, которые поместили на штрафплощадку. На все изъятое имущество наложат арест.

Если вину фигурантов дела докажут, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

Что обнаружили полицейские во время обысков / Фото Нацполиции