До обшуків довелося залучити спецпризначенців. Так, поліцейським вдалося викрити масштабну схему незаконного переправлення людей через державний кордон України.
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Як діяла схема
Група місцевих мешканців прикордонних сіл Волині організувала незаконне переправлення завербованих осіб через держкордон. Їх споряджали сигаретами та човнами й допомагали через річку Західний Буг потрапити у сусідню державу.
У Польщі сигарети реалізовували й отримували в середньому, від одного ящика тютюну, до тисячі доларів США. В нацполіції кажуть, що задокументували вже 5 таких епізодів,
– зазначили правоохоронці.
Під час обшуків у восьми фігурантів справи знайшли:
- мобільні термінали,
- радіокеруючі літаки,
- біноклі,
- тепловізори,
- радіостанції,
- надувні човни та жилети для плавання,
- рушниці та патрони.
Також правоохоронці вилучили транспортні засоби, які помістили на арештмайданчик. На все вилучене майно накладуть арешт.
Якщо провину фігурантів справи доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади.
Що виявили поліцейські під час обшуків / Фото Нацполіції