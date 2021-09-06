Полицейские сообщили о первых нарушениях во время празднования Рош ха-Шана в Умани

В Умань уже прибыли 23 тысячи паломников из Израиля. Полицейским поступили 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием хасидов.

Ситуацию в районе паломничества полностью контролируют правоохранители. Они продолжают усиленно нести службу.

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Нарушения обнаружили

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения из-за незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Обнаружили мужчину, который нарушил сроки пребывания в Украине. На него составили протокол, а затем – депортировали.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания в Украине из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.

Зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. Так, у 29-летнего жителя Умани изъяли 2 электрошокера в виде фонарей, 12 – ножей, 6 – деревянных бит.

Правоохранители патрулируют улицы Умани: видео

Кроме того, известно о первых случаях коронавируса среди хасидов. На видео из Умани видно, что паломникам бесплатно раздают маски, однако не все их берут. Некоторые просто проходят мимо.

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