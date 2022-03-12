Полицейские с волонтерами доставляют гумпомощь в метро Харькова

Из-за циничных действий оккупантов жители Харькова прячутся в метро. Правоохранители и волонтеры всеми возможными способами занимаются людьми.

Полицейские продолжают выполнять свою работу. Они, несмотря на многочисленные обстрелы, доставляют гуманитарную помощь.

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Что доставили в метро

Правоохранители вместе с волонтерами сегодня, 12 марта, доставили людям, которые временно проживают в харьковском метро:

питьевую воду;

продукты питания;

предметы первой необходимости.



Люди, временно проживающие в метро, получили гумпомощь / Фото пресс-службы Нацполиции



Правоохранители с волонтерами принесли воду и продукты питания / Фото пресс-службы Нацполиции

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Полицейские занимаются гражданами, которые находятся в затруднении из-за военной агрессии. Несмотря на многочисленные обстрелы, правоохранители вместе с волонтерами развозят гуманитарную помощь харьковчанам.

Сегодня по поручению начальника ГУНП в Харьковской области помощник по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков и волонтеры доставили питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости для граждан, временно проживающих в харьковском метрополитене.

Несмотря на трудности, сегодня полицейские Харьковской области выполняют свою главную задачу – служат украинскому народу.