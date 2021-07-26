Избил и забрал телефон: задержали мужчину, который напал на иностранца во Львове – фото
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Во Львове полиция задержала 24-летнего подозреваемого, который накануне избил 38-летнего иностранца и украл у него телефон. Известно, что злоумышленников было несколько. Однако удалось задержать только одного. Подозреваемого отвезли в отдел полиции.
Подозреваемого нашли на улице Театральной. Он был в нетрезвом состоянии. О происшествии сообщили 26 июля.
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Полицейские заметили, как убегал
Ночью 25 июля патрульные увидели мужчину, который куда-то бежал. Полицейские спросили, ничего ли с ним вдруг не случилось.
Мужчина рассказал, что он – иностранец, его обокрали и избили неизвестные. Впоследствии пострадавший предоставил описание злоумышленников и одного из них удалось задержать.
Давно разыскивают
Оказалось, что подозреваемый со Львовщины. К тому же мужчину уже разыскивает Червоноградский отдел полиции Львовщины с начала июня 2021 года. Поскольку он скрывался от правоохранителей за умышленное нанесение вреда, побоев. Подозреваемому максимально грозил 1 год исправительных работ.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Задержали подозреваемого, который избил и ограбил иностранца / Фото патрульной полиции Львовщины Обратите внимание! Недавно в Кривом Роге 21-летний мужчина убил медбрата в Гейковской психбольнице и скрылся. Впоследствии его задержали полицейские. Подозреваемому избрана мера пресечения – 60 суток под стражей. Продолжается досудебное расследование.